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Misión en Buenos Aires

El FMI revisa el acuerdo, pero los datos no acompañan

Por Redacción

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país la semana pasada continúa en Buenos Aires enfocada en dar curso a la tercera revisión del acuerdo con Argentina.

La estadía de los técnicos del organismo coincide a su vez con una seguidilla de datos económicos negativos, como el aumento de la pobreza, el desplome de la actividad industrial y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Todo dentro de un programa que el FMI ha auspiciado y elogiado en diferentes oportunidades.

Según trascendió, el equipo del FMI se contactó con el ministro de Economía, Luis Caputo, tras su regreso de Nueva York, donde acompañó al presidente, Javier Milei, en la Asamblea de la ONU.

El Gobierno necesita que el Fondo apruebe la revisión para recibir un desembolso de US$900 millones y compensar el pago de US$850 millones que la Argentina le realizó al FMI el último viernes.

En este marco, está previsto que el jueves la vocera del organismo, Juliet Kozack, dé una conferencia de prensa en Washington en la que ampliará la información sobre el resultado de la misión.

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