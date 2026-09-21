El FMI vuelve al país Para revisar la meta fiscal

Enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterrizarán hoy en Buenos Aires para encarar una nueva misión técnica en el país. Esta vez, en el marco de la tercera revisión del acuerdo con Argentina.

Trascendió que durante su estadía, los técnicos del organismo crediticio mantendrán reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Lo que pretenden es auditar el cumplimiento de los objetivos correspondientes al último trimestre, con especial énfasis en el frente fiscal y en el nivel de reservas.

En la previa, desde el Palacio de Hacienda detallaron que el superávit primario previsto para 2026 será del 1,3% del PBI, por un total de $15,5 billones, lo que implica que, aunque sea por poco, no llegaría a cumplir con la meta acordada con el FMI: el programa establece un objetivo obligatorio del 1,4% del PBI, equivalente a $16,2 billones. El desvío sería de unos $700.000 millones.

De esa manera, se habría invertido el escenario. Tanto en la primera como en la segunda revisión del acuerdo, Buenos Aires cumplió las metas fiscales, pero no la de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Ahora se da el caso inverso: la entidad monetaria compró los US$10.000 millones comprometidos.

No obstante, aunque no se haya alcanzado el objetivo de superávit primario que analiza el Fondo en sus revisiones, si se suma 2027 serían cuatro años consecutivos de superávit financiero. Se trata de algo que, según afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el acto por el Día de la Exportación en el Palacio Libertad, “es la primera vez que ocurre en la historia con un gobierno sin estar en default”.

Como el desvío no es muy grande, la meta se daría por cumplida, con una dispensa de por medio. En el caso del resultado financiero (lo que queda después del pago de intereses) el saldo favorable previsto para 2026 es de $2,5 billones.

RESERVAS BAJO LA LUPA

La revisión del FMI también incluirá la evolución de las reservas internacionales y otros compromisos asumidos dentro del programa. En este frente, la situación es más favorable. Como se dijo, el Banco Central ya superó el objetivo anual de compras de divisas por 10.000 millones de dólares, al acumular más de US$14.200 millones durante 2026.

La llegada de la delegación coincidirá con el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las actividades vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La superposición de ambas agendas hará que el titular del Palacio de Hacienda no pueda participar de todos los encuentros con los representantes del Fondo.

El resultado de esta tercera revisión será relevante para el cronograma financiero de la Argentina. Si el examen técnico avanza y es aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, el país podría recibir un desembolso cercano a los US$900 millones.