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Para 2027

El Fondo proyecta para el país una mejora en la inversión y el consumo

nigel chalk, del fmi / web

Por Redacción

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, destacó los progresos de la Argentina en la reducción del los subsidios y la deuda pública. Además, anticipó que esperan una mejora en la actividad económica durante el próximo año, pese a la debilidad de los últimos datos.

En una conferencia de prensa ayer en Tailandia, donde se realizan las reuniones anuales del organismo, Chalk se refirió a la actualidad regional e hizo comentarios puntuales sobre la Argentina.

“En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, aseguró Chalk.

RECUPERACIÓN

El informe elaborado por el FMI y presentado por el director del Departamento del Hemisferio Occidental destacó que hubo una recuperación notable en la Argentina y Ecuador en 2025, como resultado de las reformas implementadas.

“Se prevé que la actividad en Argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado, los cuales se verán favorecidos por la disminución de la inflación y los esfuerzos de reforma en curso”, agregó el documento.

Otra de las preocupaciones que marcó el directivo del FMI para la región es el crecimiento de la deuda pública, como consecuencia de que muchos países de la región tuvieron varios años de déficit y se demoraron en implementar políticas de ajuste.

Sin embargo, la gestión de Javier Milei se despegó de las naciones vecinas: “La Argentina y Ecuador presentan un panorama distinto, donde los esfuerzos por fortalecer la sostenibilidad de la deuda han sido ambiciosos, respaldados por recursos del FMI”, completó el reporte del organismo.

“En términos generales, la región del hemisferio occidental ha tenido un buen desempeño al desenvolverse en el complejo y volátil contexto global que se describió a principios de esta semana en nuestros informes principales”, sostuvo, y agregó que se espera que el hemisferio occidental registre un crecimiento constante de alrededor del 2,25% este año y el próximo.

En América Latina y el Caribe (ALC), el crecimiento esperado por el FMI se sitúa el 2,5% en 2025 y en el 2,3% para 2026.

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