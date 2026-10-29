El gobernador Jalil volvió a alinearse con la Casa Rosada

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reiteró sus críticas hacia las elecciones Primarias porque “no contribuyeron a fortalecer los partidos políticos”, y calificó como “un error” la propuesta de Máximo Kirchner de revisar los proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Hay que fortalecer los partidos políticos, porque las PASO no los han fortalecido, sobre todo para la formación de dirigentes”, sostuvo Jalil, al tiempo que advirtió que cualquier nueva modificación al sistema electoral deberá surgir de un acuerdo “de mucho consenso” con “los gobernadores”.

“El peronismo tiene que cambiar la agenda”, afirmó Jalil, a la vez que reclamó una mirada más federal y defendió los beneficios que, según sostuvo, el RIGI está generando en las provincias que reciben inversiones.

Jalil también destacó la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, y aseguró que mantiene una relación de diálogo y cooperación con la Casa Rosada. De hecho, es uno de los mandatarios del PJ que parece dispuesto a apoyar el deseo oficial de suspender las PASO.