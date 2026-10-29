Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CUESTIONÓ LAS PASO

El gobernador Jalil volvió a alinearse con la Casa Rosada

Archivo

Por Redacción

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reiteró sus críticas hacia las elecciones Primarias porque “no contribuyeron a fortalecer los partidos políticos”, y calificó como “un error” la propuesta de Máximo Kirchner de revisar los proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Hay que fortalecer los partidos políticos, porque las PASO no los han fortalecido, sobre todo para la formación de dirigentes”, sostuvo Jalil, al tiempo que advirtió que cualquier nueva modificación al sistema electoral deberá surgir de un acuerdo “de mucho consenso” con “los gobernadores”.

“El peronismo tiene que cambiar la agenda”, afirmó Jalil, a la vez que reclamó una mirada más federal y defendió los beneficios que, según sostuvo, el RIGI está generando en las provincias que reciben inversiones.

Jalil también destacó la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, y aseguró que mantiene una relación de diálogo y cooperación con la Casa Rosada. De hecho, es uno de los mandatarios del PJ que parece dispuesto a apoyar el deseo oficial de suspender las PASO.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?