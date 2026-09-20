Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En el presupuesto

El Gobierno admite baja más lenta de la inflación

Por Redacción

El Ministerio de Economía admitió, en la letra chica del Presupuesto 2027 que presentó esta semana ante el Congreso, que el proceso de desinflación será más lento de lo esperado y triplicó su pronóstico para 2027. Además, la meta oficial de un solo dígito se posterga hasta 2029, dos años más tarde de lo que había previsto el propio Gobierno apenas doce meses atrás.

La revisión al alza de la dinámica inflacionaria quedó plasmada en las planillas de supuestos macroeconómicos que acompaña el proyecto de ley y que exhiben una diferencia sustancial en el ritmo de desaceleración proyectado respecto al Presupuesto 2026.

El año pasado, la administración libertaria calculaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2027 con una variación interanual de apenas 5,9%, umbral que ya representaba un dígito. Ese esquema contemplaba una secuencia de caída sostenida: 24,5% en 2025, 10,1% en 2026, 5,9% en 2027 y, finalmente, 3,7% al fin del mandato presidencial. Las cifras actualizadas proyectan un 29% de inflación para el cierre de 2026, casi el triple del 10,1% que se había anticipado un año antes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?