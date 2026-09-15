El Gobierno anuncia una reforma en la SIDE: crean el estatuto para profesionalizar al personal

El Gobierno nacional anunció este lunes la creación, mediante un decreto, del nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida tiene como objetivo central profesionalizar a los agentes de inteligencia del organismo, con la meta de conformar un cuerpo integrado por "los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la República Argentina", según detallaron fuentes oficiales a través de un comunicado.

La reforma contempla la creación formal de una carrera de espionaje y la implementación de procesos de ingreso abiertos y competitivos. Al respecto, el secretario de Inteligencia de Estado, Christian Auguadra, señaló: “Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina. La SIDE presentó el nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, una reforma estructural para sentar las bases de este Cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos”.

Desde el organismo subrayaron que, por primera vez, la SIDE instrumentará un proceso de selección transparente y un plan de carrera regido por parámetros objetivos que ordenarán la trayectoria del personal desde su incorporación hasta su retiro, formando parte de la transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional.

Las autoridades aclararon que la normativa no implicará que el personal actual deba reingresar ni reiniciar sus carreras desde cero. En su lugar, se aprobará un régimen de transición que reconocerá los años de servicio, los antecedentes y la formación acumulada, además de resolver los trámites administrativos pendientes de ascenso, ingreso, confirmación y cambio de cuadro.

Uno de los ejes más destacados de la nueva reglamentación es la modificación en los criterios de ascenso. La antigüedad dejará de ser el único factor determinante: a partir de ahora se exigirá cumplir con períodos mínimos de permanencia, aprobar evaluaciones de desempeño favorables, demostrar aptitud psicofísica y completar capacitaciones obligatorias. "No habrá ascensos automáticos: deberán cumplirse todos los requisitos previstos", enfatizaron.

El acceso se estructurará a través de una convocatoria anual destinada a los interesados en cursar el Curso Básico de Ingreso dictado por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Aquellos aspirantes que logren aprobarlo ingresarán inicialmente a una planta condicional por un período de hasta un año, lapso en el cual serán rigurosamente evaluados antes de concretar una eventual confirmación en la planta permanente.

Por su parte, la ENI tendrá a su cargo tanto la formación común obligatoria para todo el personal como la capacitación específica según las funciones desempeñadas. Asimismo, la institución estará facultada para articular convenios con universidades e institutos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, e instrumentar becas para promover la especialización continua.

En materia de control y seguimiento, todo el personal será sometido como mínimo a una evaluación anual integral sobre sus conocimientos, aptitudes, conducta, formación y cumplimiento de objetivos, cuyos resultados impactarán de forma directa en las confirmaciones de ingreso y en las posibilidades de ascenso.

El estatuto garantiza la estabilidad para los agentes de planta permanente, además de regular aspectos relativos a remuneración, licencias, asistencia social, jubilación, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo. No obstante, se ratifica la vigencia de estrictas obligaciones de confidencialidad, seguridad y contrainteligencia, las cuales subsistirán incluso una vez finalizada la relación laboral con el organismo.

De acuerdo con las autoridades, los servicios de inteligencia del país sufrieron durante décadas las consecuencias de "la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo". Para Auguadra, el nuevo estatuto representa un punto fundamental dentro de este proceso de cambio. "Por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados, que apunten a una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño", remarcó el titular del organismo, añadiendo que la reforma busca trascender gestiones gubernamentales para consolidar un cuerpo con identidad y vocación de servicio.

En la misma línea se expresó el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, quien concluyó: "Con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional".