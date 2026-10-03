El Gobierno asegura que consiguió U$S27.000 millones en inversiones

El presidente Javier Milei consiguió inversiones para el país por más de US$27.000 millones en sectores claves como minería y energía. Los anuncios se produjeron durante la visita a París del presidente Javier Milei, con parte de su gabinete y 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week.

Los proyectos alcanzan a Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Catamarca.

Entre las iniciativas se destacan proyectos de TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, GyP, y Glencore, con inversiones destinadas a ampliar la producción energética, desarrollar yacimientos de Vaca Muerta y avanzar con nuevos proyectos mineros.

Además, la petrolera YPF y sus socios internacionales, Eni y XRG, anunciaron desde París que el jueves 26 de noviembre firmarán la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, que contempla una inversión estimada en U$S51.000 millones.

“Excelente semana. Cada vez más confianza en el país, el presidente Javier Milei y su rumbo elegido. Casi U$S30.000 millones en nuevas inversiones para los próximos años”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social X.

Así, el Gobierno cerró la Argentina Week de París con anuncios de inversión por US$27.700 millones.

Los anuncios

Los proyectos anunciados fueron el de TotalEnergies (Tierra del Fuego y Neuquén): El gigante energético francés TotalEnergies anunció inversiones por U$S10.000 millones en la Argentina durante los próximos diez años, destinadas a ampliar la producción de petróleo y gas. El plan contempla tres proyectos en Tierra del Fuego y Neuquén. La compañía prevé destinar U$S1.500 millones para desarrollar pozos submarinos en un proyecto de gas offshore de Tierra del Fuego. La iniciativa fue bautizada Alberdi.

En Neuquén, la empresa prevé ampliar su producción de gas en Aguada Pichana de 14 a 16 millones de metros cúbicos diarios. Y en San Roque (Vaca Muerta) busca desarrollar petróleo no convencional. Este último proyecto representa una inversión de U$S5.000 millones.

PAE (Chubut): Pan American Energy (PAE) y el gobierno de Chubut anunciaron una inversión superior a los U$S1.200 millones para el yacimiento Cerro Dragón, en la cuenca del Golfo San Jorge. El proyecto apunta a incrementar la producción y extender la vida útil de una de las principales áreas hidrocarburíferas del país. La iniciativa contempla un acuerdo estratégico con la compañía SNF para incorporar 20 nuevas plantas de inyección de polímeros, con las que se duplicará el parque actualmente instalado en la cuenca. Además, el plan prevé la perforación de 100 pozos y unas 600 intervenciones destinadas a mejorar la recuperación terciaria y desacelerar el declino natural de un yacimiento maduro. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que se trata del primer proyecto de desarrollo de hidrocarburos convencionales incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El mandatario señaló que el esquema de competitividad incluyó medidas nacionales y provinciales, como la reducción de aranceles para importar polímeros, la eliminación de retenciones y una rebaja de regalías en áreas marginales. El proyecto también contempla un esquema acordado con la dirigencia sindical para mejorar la eficiencia operativa y sostener los puestos de trabajo vinculados con la actividad petrolera.

Pluspetrol y GyP (Neuquén): El Gobierno anunció la aprobación de dos proyectos RIGI por un total de $16.500 millones. Son para las iniciativas de las petroleras Pluspetrol y la estatal neuquina GyP, para desarrollar un bloque en Vaca Muerta, y de la multinacional minera Glencore para exportar cobre desde Catamarca. El RIGI para ambas firmas se aprobó para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La invernada. Contempla una inversión de U$S12.500 millones a lo largo de 25 años y permitirá acelerar el desarrollo de este yacimiento, donde las firmas buscarán alcanzar un nivel de producción superior a los 100.000 barriles diarios mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 620 pozos horizontales.