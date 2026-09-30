El Gobierno aseguró que la suba del riesgo país se debe a factores externos

El incremento del riesgo país argentino a un pico de 641 puntos básicos el lunes -el nivel más elevado registrado en 2026- motivó una respuesta oficial por parte del Poder Ejecutivo para transmitir tranquilidad a los mercados financieros y a los agentes económicos.

En su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, justificó la presión alcista sobre la brecha de rendimiento de la deuda soberana atribuyéndola principalmente a shocks externos, desligando el comportamiento del indicador de inconsistencias en el programa económico de la administración nacional.

El portavoz oficial precisó que las variables financieras locales se vieron impactadas por dos dinámicas internacionales convergentes: la escalada de violencia en Medio Oriente y la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, eventos que afectaron de forma directa la liquidez de los mercados emergentes.

Tras el pico del lunes, el índice elaborado por el banco de inversión JP Morgan inició la jornada siguiente en las 628 unidades para descender luego a los 604 puntos básicos, impulsado por un rebote en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares. Pese a la desaceleración, el indicador se mantuvo operando por encima del umbral psicológico de los 600 puntos.

En relación con el nivel de actividad, el funcionario reconoció un reajuste en las estimaciones del Producto Bruto Interno (PBI), las cuales pasaron de una proyección inicial cercana al 3% anual a una cifra ligeramente inferior.

No obstante, Ravier enfatizó que el proceso de expansión económica se mantiene firme y calificó los datos de desaceleración mensual como un fenómeno coyuntural derivado del contexto global.

Luego de las críticas del presidente Javier Milei a los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que mostraron un retroceso en la actividad económica, Ravier salió a aclarar que no habrá cambios en la metodología de medición oficial.

Reconoció que “hay una necesidad de actualización de algunas metodologías”. No obstante, descartó la opción por la cercanía del año electoral.

Para respaldar el rumbo económico, la portavocía presidencial destacó el dinamismo del sector exportador como el principal motor de la recuperación, asegurando que el país logró “salir del pozo” gracias al saldo positivo de las ventas al exterior.