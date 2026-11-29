El revés diplomático que sufrió la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar aceleró los planes legislativos del Gobierno, que buscará conseguir esta semana la aprobación en Diputados del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas.

La iniciativa encabeza el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el presidente Javier Milei desde el 1° hasta el 31 de diciembre, en el marco de una ambiciosa agenda con la que la Casa Rosada pretende cerrar el año.

Tras conocerse el fallo que rechazó el pedido argentino para frenar las actividades petroleras británicas en aguas de Malvinas, el mandatario reclamó a los diputados que avancen con la sanción del proyecto y advirtió que “su demora entusiasma al gobierno británico”.

La propuesta cuenta con dictamen de comisión y había sido incluida en el temario de la sesión del 18 de noviembre, que fracasó por falta de quórum, en medio de las disputas entre el oficialismo y sus aliados por la integración del Consejo de la Magistratura.

Tampoco fue incorporada a la última sesión en la que Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2027. Sin embargo, en La Libertad Avanza confían en que las modificaciones introducidas al texto permitirán reunir los votos necesarios.

Una alternativa que se analiza es convocar a una sesión para el miércoles próximo, cuando la Cámara baja se reúna para ratificar sus autoridades. El oficialismo podría incluir también el proyecto de Biocombustibles, una iniciativa de especial interés para los legisladores de Córdoba y Santa Fe, cuyo acompañamiento resulta importante para garantizar el quórum.

Desde el PRO, el jefe de bloque Cristian Ritondo ratificó su respaldo a la Ley Malvinas y sostuvo que “la defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”.

LOS ALCANCES DEL PROYECTO

Impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, la iniciativa endurece las sanciones económicas y administrativas contra las empresas que exploten recursos naturales argentinos sin autorización, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.

También contempla la creación de un Consejo de Asuntos Estratégicos, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Uno de los capítulos que mayores controversias generó es el referido a la injerencia extranjera en los procesos electorales, que establece sanciones penales y cuya redacción fue modificada en sucesivas negociaciones con los bloques aliados, ante las advertencias sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.

En la última versión se excluyó expresamente del alcance de esas disposiciones al ejercicio de la actividad periodística, la investigación académica y las actividades diplomáticas ajustadas al derecho internacional.

La Ley Malvinas forma parte de un paquete de once temas incluidos en el decreto de convocatoria a extraordinarias, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Entre las prioridades del Ejecutivo figuran el Presupuesto 2027, que deberá ser debatido en el Senado, y la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO y la incorporación de Ficha Limpia.

También se incorporó el denominado Súper RIGI, destinado a promover inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.

Y un proyecto complementario de la Ley de Ludopatía, orientado a combatir las plataformas de apuestas ilegales mediante restricciones publicitarias y mecanismos de bloqueo financiero.

Otro de los objetivos del Gobierno será avanzar con la Ley de Competitividad Financiera, una extensa iniciativa que modifica más de veinte normas y propone cambios en el sistema de crédito, garantías y mercado de capitales.

La agenda se completa con la Ley Hojarasca, la nueva normativa sobre biocombustibles, pliegos de candidatos a ocupar cargos judiciales y una iniciativa para fortalecer la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos.

La amplitud del temario anticipa semanas de intensas negociaciones para el oficialismo, que deberá recomponer el vínculo con sus socios parlamentarios y administrar las demandas de los gobernadores para conseguir los acuerdos necesarios antes de fin de año.