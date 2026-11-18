El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará aprobar hoy una serie de iniciativas clave para el Gobierno, entre los que se destacan el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional (también conocido como “Ley Malvinas”) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión especial, pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, comenzará a las 12 y se espera un largo debate que podría extenderse hasta la madrugada.

En el caso puntual de la “Ley Malvinas”, el oficialismo contaría con los votos para aprobar en general el proyecto, pero podría sufrir la eliminación del capítulo 7 que propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).

Otro punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay “motivos razonables para sospechar”.

Para la oposición, los conceptos de “terrorismo” y “amenaza externa” aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.