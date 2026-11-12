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El Gobierno busca que el Senado acelere con la suspensión de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que en dos semanas podría tener media sanción

Por Redacción

El oficialismo quiere avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) y en ese sentido instó al Senado a aprobar la norma que busca eliminarlas o suspenderlas. Así lo indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se mostró confiado en que "vamos a poder llegar a suspender las PASO".

"Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato", señaló en declaraciones a Radio Mitre.

Uno de los principales dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que "no tiene sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, entonces vamos a estar cerca para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral".

"Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula", apuntó, y agregó que "obviamente, son voluntades que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión".

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