El Gobierno confirma que no saludará a Lula por el triunfo en Brasil

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que “no va a haber un comunicado oficial” felicitando al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por su reelección del domingo, y aseguró que “no hay ningún pedido de asilo” formulado a la Argentina por el senador Flávio Bolsonaro.

"En 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo", recalcó el portavoz durante al conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada.

Además, Ravier consideró que “no es correcto” interpretar literalmente las expresiones del presidente Milei sobre enviar “a la hoguera” a periodistas, a raíz de las afirmaciones de la prensa sobre su vinculación con la criptomoneda $LIBRA.