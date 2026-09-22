El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita de León XIV

La llegada del papa León XIV a la República Argentina modificará el calendario oficial de manera excepcional. Durante una cumbre organizativa desarrollada en la sede del Ministerio de Seguridad, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó la intención del primer mandatario, Javier Milei, de declarar no laborable el próximo lunes 9 de noviembre en todo el territorio nacional.

Esta disposición gubernamental tiene como objetivo principal garantizar la participación masiva de los fieles en la misa central que el Sumo Pontífice brindará frente al Monumento a los Españoles, emplazado en la Capital Federal.

A la par de esta confirmación, las autoridades de la mesa chica nacional debatieron otras alternativas para acompañar el itinerario religioso.

En ese sentido, el Ejecutivo analiza un esquema especial de recesos provinciales o locales para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, en sintonía con las diferentes actividades papales. Estas medidas complementarias aún se encuentran bajo evaluación y serán comunicadas de manera oficial en el transcurso de las próximas semanas.

En el caso del territorio bonaerense, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, reveló: "Trabajaremos para que sea feriado en la Provincia el día miércoles 11 cuando sea la visita del Papa a Luján".

La agenda del Papa León XIV en Argentina

El Vaticano confirmó este lunes la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

La visita formará parte del viaje que el Sumo Pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa difundido por la Santa Sede.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo a las 16:30hs., donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17hs. visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50hs. está prevista la visita al Presidente de la República y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15hs., al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30hs. celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10hs., encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba a las 7:30hs. A las 10hs. celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15hs. mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El Sumo Pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15hs. encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8hs. visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Luego irá a Luján, donde a las 10hs. celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30hs. en el Aeropuerto de Ezeiza, desde donde media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje.