El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad, antes de la visita del Papa

El Gobierno nacional invitó a representes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión para abordar la problemática en discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión. antes de la visita del papa León XIV, en noviembre.

El encuentro está previsto para hoy en el ministerio de Salud y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno, según informó el Episcopado mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del ministerio de Salud y funcionarios del área.

En representación de la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro, el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti, el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione, y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.