El Gobierno culpó al kirchnerismo por el mal resultado de los alumnos en las Pruebas PISA

Luego de conocerse los resultados de los estudiantes argentinos de 15 años en las pruebas PISA de 2025, que fueron inferiores a los obtenidos en 2022 en Lectura, Matemática y Ciencias, el Gobierno nacional dijo que es "consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores".

A través de un comunicado difundido esta mañana, el ministerio de Capital Humano señaló que "si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes" y lo atribuye a "las últimas gestiones de gobierno".

En ese sentido, y tras hacer referencia a la tendencia global que se viene registrando "no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina". "Aquí se suma una responsabilidad concreta: el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

En otro posteo subido también a la cuenta en X del Ministerio, sostienen que "los aprendizajes que no se consolidan durante la primaria condicionan el desempeño en el nivel secundario. Fortalecer las bases es el primer paso para mejorar la educación".

"Luego de conocerse los resultados de la evaluación PISA 2025, el ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso con la transformación del sistema educativo, a través de sus dos políticas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática. La primera, para que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad; y la segunda, fortalecer las capacidades lógicas y numéricas", completa.