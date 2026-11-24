El Poder Ejecutivo resolvió desplazar a las máximas autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en un recambio que ocurre en medio de una prolongada crisis financiera y prestacional de la obra social de los jubilados.

Aunque el anuncio fue difundido oficialmente por el Ministerio de Salud, fuentes gubernamentales indicaron que la decisión fue adoptada directamente por el Ejecutivo nacional.

Los reemplazos implican la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director y subdirector ejecutivo desde diciembre de 2023, al inicio de la gestión del presidente Milei.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que la nueva conducción inicia una etapa orientada a “profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”. La cartera destacó la trayectoria de Pérez dentro del organismo y sostuvo que su experiencia permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y a una gestión enfocada en resultados para los afiliados.

Asimismo, el ministerio agradeció a Leguízamo y Zamparolo por su desempeño al frente del PAMI y precisó que la nueva gestión tendrá entre sus prioridades la mejora de la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos, el fortalecimiento de los controles y la optimización de los servicios brindados a los casi seis millones de afiliados del organismo.

Meses de tensión

Las renuncias y designaciones serán formalizadas mediante decretos en el Boletín Oficial, aunque diversas fuentes señalaron que la salida de ambos funcionarios respondió a una decisión política impulsada desde la Casa Rosada tras varios meses de tensiones internas por la conducción de la obra social.

Leguízamo había llegado a la dirección ejecutiva tras desempeñarse en distintas áreas técnicas del organismo, mientras que Zamparolo provenía de la conducción de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ambos habían sido designados el 21 de diciembre de 2023.

Uno de los principales focos de conflicto se produjo en septiembre pasado, cuando Leguízamo y Zamparolo manifestaron ante el ministro de Salud, Mario Lugones, su malestar por lo que consideraban una intervención de funcionarios vinculados políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones clave del organismo.

En ese contexto, la figura de Verónica Pérez había ganado relevancia dentro de la estructura del PAMI tras reemplazar a Juan Cruz Montero, un funcionario identificado con ese sector político cuya gestión había generado fricciones con la conducción saliente.

Su llegada a la dirección ejecutiva es interpretada por distintas fuentes como una consolidación de ese esquema de conducción.

El recambio se produce además en un escenario complejo para la principal obra social del país. Durante gran parte de 2026 se registraron demoras en las transferencias del Tesoro que derivaron en deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores.

A ello se sumaron reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes, situaciones que provocaron interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país.

Con las nuevas designaciones, el Gobierno sijo que busca relanzar la gestión del organismo y afrontar una etapa marcada por desafíos financieros, administrativos y asistenciales en uno de los entes más sensibles del sistema sanitario argentino.