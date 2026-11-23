Una investigación desarrollada por economistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) quedó en el centro de la escena política y económica nacional tras ser utilizada por el Gobierno para respaldar el impacto de las reformas normativas en los precios de supermercados.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó este lunes que las medidas implementadas por la actual gestión permitieron reducir en un 15% promedio los precios relativos de los productos de consumo masivo alcanzados por las desregulaciones, apoyándose directamente en el trabajo elaborado por investigadores de la casa de estudios platense.

Los resultados del relevamiento también fueron celebrados públicamente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales: “DESREGULACIÓN Y LA MEJORA EN EL BOLSILLO DE LA GENTE”, escribió el mandatario al difundir el estudio. En esa línea, Sturzenegger sostuvo que los datos de la UNLP demuestran que “la desregulación es anticasta y proconsumidor”.

Cómo se hizo el informe de la UNLP

El trabajo académico fue realizado por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig, quienes aplicaron herramientas de inteligencia artificial y métodos estadísticos para evaluar el impacto concreto de los cambios regulatorios en las góndolas de supermercados.

Según el alcance metodológico de la investigación, el estudio no mide una caída nominal generalizada en todos los productos del supermercado, sino el efecto diferencial entre bienes alcanzados por reformas y aquellos que no tuvieron cambios normativos.

Los investigadores de la UNLP procesaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la gestión para detectar qué normas desregulatorias incidieron sobre artículos de consumo masivo.

Asimismo, contrastaron la evolución de precios de los productos alcanzados por esas medidas frente a un grupo de control integrado por bienes sin modificaciones regulatorias.

El informe concluyó que la diferencia de precios entre ambos grupos se amplía de manera progresiva tras la entrada en vigencia de las reformas, alcanzando una baja relativa cercana al 15% al cumplirse el tercer trimestre de aplicación.