El Gobierno dijo que está dispuesto a posponer la visita de León XIV al país

La noticia que llegó desde Roma cayó como un baldazo de agua fría para los feligreses argentinos, el Gobierno y la Iglesia que esperan ansiosos la visita del Papa León XIV al país, pero que ahora está sujeta a la evolución de la salud del Sumo Pontífice, a quien ayer le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho.

“Si toca posponer, se pospone, estamos dispuestos a que se defina luego de la información del Vaticano”, anticipó ayer la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y, si bien subrayó que la expectativa está puesta en que la gira papal pueda concretarse, insistió en que “si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente”.

“Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones -reconoció la funcionaria- Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”.

No obstante, aclaró que hasta que no haya un comunicado oficial de la Santa Sede sobre la visita a la Argentina, Uruguay y Perú, programada para noviembre, el viaje sigue en pie.

La decisión, si hay cambios, vendrá del Vaticano. Mientras, tanto la Nación como el resto de las jurisdicciones involucradas (la ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba) y la Iglesia continúan con la organización.

“La instrucción ha sido: ‘Hasta que no haya una información oficial, seguimos trabajando’”, precisó Monteoliva y advirtió que “en estos casos no hay que perder tiempo, es preferible seguir trabajando”.

ATMÓSFERA DE DUDA

Una fuente eclesiástica también transmitió que “por ahora se trabaja sobre su venida”.

Pero en la Conferencia Episcopal Argentina, a la preocupación inicial le siguió el silencio y la cautela ante la falta de información oficial que permita esclarecer qué ocurrirá con la gira papal programada para las próximas semanas. Lo que reina por estas horas “es una atmósfera de duda”, resumió un vocero del Episcopado.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno contó se contactó con representantes del Vaticano antes de la operación del Papa y ratificó que el Gobierno “sigue avanzando” con la organización de la visita, pero que la prioridad es la “pronta recuperación” de León XIV.

“Lo que surge del parte médico nos da la noticia de que esto estaba previsto. Uno puede decir: ‘La rapidez con la que se realizó [la operación] es porque tenía algún sentido de urgencia’. Pero hasta ahora no tenemos ninguna información relacionada con el viaje, que es totalmente secundario”, afirmó Quirno y pidió esperar a que se recupere: “Toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden hay que esperar la decisión final” que tome la Santa Sede.

La novedad sobre la salud del Sumo Pontífice sorprendió al vocero presidencial, Adrián Ravier, que había terminado su conferencia de prensa cuando los medios dieron la noticia sobre el hallazgo de un adenocarcinoma pulmonar.

“Más allá del deseo de tener esa fiesta de recepción del Papa, la prioridad es su salud. Queremos que esté bien, esperaremos novedades”, dijo Ravier a los periodistas acreditados, apenas se enteró. También indicó que hay “total predisposición” de la Casa Rosada para modificar las actividades oficiales con el objetivo de concretar la visita.

El vocero fue claro: “La agenda se podrá modificar para hacer posible la visita del Papa”, programada inicialmente entre el 8 y el 11 de noviembre.

También el presidente, Javier Milei, se refirió a la salud del Papa el domingo, cuando se anunció que debían operarlo.

“Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, dijo en declaraciones radiales.

Luego, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X le expresó sus “mejores deseos” ante la intervención a la sería sometido y agregó: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”.

El mandatario instó luego a unirse “en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.