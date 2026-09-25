El Gobierno, el PRO y un acuerdo electoral que aún estaría lejos

Luego de varias horas de incertidumbre o de suspenso sobre si se iba a realizar o no, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, esta vez en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral. La sensación es que la relación entre los dos partidos no se encauza todavía hacia un pacto de cara a las elecciones 2027.

“Estamos lejos de un acuerdo electoral”, declararon a la prensa ayer a la tarde, cuando salían de la Casa Rosada, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, emisarios de Mauricio Macri. Ellos se juntaron con los de Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. El jefe de Diputados, Martín Menem, estuvo ausente con aviso.

La frase fue la más fuerte que pronunciaron hasta ahora Ritondo y De Andreis, que ya tuvieron cuatro reuniones. Al contrario que las veces anteriores, en las que contaron que repasaron el estado de cada uno de los partidos en las distintas provincias, esta vez prefirieron exponer un crudo diagnóstico sobre el poco avance de estos mitines. No obstante, evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”.

La reunión duró poco más de dos horas: las partes conversaron sobre las diferencias que se manifestaron públicamente en el último tiempo. Hubo cuestionamientos cruzados. En la previa de la reunión en el partido fundado por Mauricio Macri sostenían: “Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”. El PRO un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo, resaltando el error de recortar fondos para el área de Discpacidad en el Presupuesto 2027, sobre el que el gobierno terminó dando marcha atrás. “El Gobierno se equivocó”, se tituló.

El foco en el Congreso

A la salida del encuentro, los dirigentes del macrismo reconocieron que buena parte de la jornada estuvo dedicada a seguir lo que estaba pasando en el Congreso, donde se estaba debatiendo en ese instante la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, posteriormente, Zonas Frías. Ritondo explicaría fue eso lo que hizo que la reunión se extendiera. También aseguró que el partido que integra va “a garantizar el blindaje” del cambio. “Nuestra modalidad de trabajo, y es también lo que hablamos ahora, es que cuando nosotros tenemos que hacer las críticas, lo hacemos acá. Con lo de la ley de discapacidad lo hablamos y lo que hemos dicho sobre esta ley es que para nosotros fueron importante las modificaciones que hubo en el dictamen, y siempre lo vamos a venir a plantear acá. Nos parece que tenemos el ámbito para plantear nuestras diferencias, tanto en el Congreso como en esta reunión que tenemos cada quince días”, agregó.

Por su parte, De Andreis -secretario general del PRO- comentó que también se tocó la cuestión económica y ratificó que su espacio está “cómodo con el rumbo” y entiende “que este tipo de de ordenamiento macroeconómico lleva tiempo”. Agregó: “Creemos que hay que darle certidumbre política al plan económico, porque en el fondo un gran problema que tiene la Argentina recurrentemente es que, cuando no gobierna un peronista, el riesgo es la vuelta de ese peronismo, ese populismo que puede tirar para atrás todo este ordenamiento”.

Durante la reunión también se comentó el dato del Indec que se conoció ayer y que reveló que la pobreza se ubicó en 32,3% durante el primer semestre de 2026.

Dijo Ritondo al respecto: “El Gobierno está convencido de que cuando terminen de impactar los aumentos en los salarios de la segunda mitad del año y mejore la actividad económica, las próximas mediciones de pobreza van a volver a retomar el sendero de la baja como lo viene teniendo desde diciembre del 2023”.

Puertas adentro, en el PRO se quejan de que LLA quiere volcar toda la negociación del eventual pacto electoral hacia su lado y que no garantiza pautas mínimas de convivencia. Como no complicar la gestión diaria en los lugares donde actualmente gobierna su aliado. Siempre señalan el caso de la CABA, donde la karinista Pilar Ramírez, legisladora porteña, se comporta como una opositora. Un caso similar sucede en Chubut, donde gobierna el macrista Nacho Torres.

Cautos pese a la valoración negativa sobre la velocidad del acuerdo, Ritondo y De Andreis no ahondaron en reclamos de ese tipo y tampoco expusieron las disidencias. Sólo justificaron la dilación en que los comicios están lejos.

Desde Presidencia no hubo voceros del encuentro.