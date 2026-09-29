El Gobierno explicó las razones de militarizar la Quinta de Olivos y el nuevo esquema de seguridad

El Gobierno nacional explicó los motivos detrás de la reorganización de la seguridad de la Quinta de Olivos, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido a la residencia presidencial como una especie de “base militar” y había vinculado los cambios con cuestiones de seguridad.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que la decisión responde principalmente a dos factores de riesgo: amenazas recibidas por funcionarios de primer nivel y la visita del papa León XIV a la Argentina.

“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, sostuvo Ravier.

La explicación oficial se produjo luego de que el Gobierno dispusiera que la Casa Militar asumiera integralmente las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del Presidente y su familia.

Según la Casa Rosada, el traspaso busca elevar los estándares de seguridad y eficiencia y deberá completarse en un plazo máximo de 60 días. La medida también contempla la disolución de la administración general de la residencia y la separación de las funciones de seguridad, administración y control.

Las amenazas y el nuevo esquema de seguridad

En las últimas semanas, el Gobierno había realizado una fuerte reorganización en Olivos, que incluyó la salida de personal civil. Fuentes oficiales habían mencionado además supuestas filtraciones relacionadas con la actividad del Presidente y de su entorno.

En ese contexto, desde la Casa Rosada también señalaron como antecedente una supuesta amenaza contra Diego Kravetz, funcionario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), atribuida por el Gobierno a Hezbollah.

Además, mencionaron episodios vinculados con amenazas de bomba en la Casa Rosada y otras situaciones que, según la administración libertaria, forman parte de un escenario de preocupación por la seguridad.

La versión oficial también desvinculó la reorganización de Olivos de las denuncias realizadas por la exdiputada libertaria Marcela Pagano sobre presuntos desvíos de fondos relacionados con la compra de carne para la residencia presidencial.

La explicación sobre los “30.000 terroristas”

Otro de los puntos que Ravier buscó aclarar fue la afirmación realizada por Milei durante una entrevista televisiva, cuando aseguró que su Gobierno había expulsado del país a 10.000 “terroristas” durante 2025 y a otros 20.000 durante 2026.

La declaración generó cuestionamientos debido a que las estadísticas oficiales disponibles distinguen entre expulsiones, rechazos e impedimentos de ingreso y no identifican a todas esas personas como terroristas.

El Gobierno, sin embargo, difundió posteriormente un dato de más de 20.000 extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos desde febrero de 2026. El Ministerio de Seguridad explicó que el número comprende personas que no cumplieron los requisitos para ingresar o permanecer en la Argentina, además de extranjeros alcanzados por órdenes de expulsión.

Ravier sostuvo que una parte de las personas mencionadas por Milei sí corresponde a casos considerados vinculados con amenazas a la seguridad, mientras que otra parte está integrada por personas que no cumplían con las condiciones migratorias exigidas.

Según el vocero, se trata de “posibles terroristas” o personas que podrían representar algún riesgo para la seguridad nacional, además de extranjeros que fueron rechazados por distintas razones.

El Gobierno indicó que el 72,3% de los casos corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.

La normativa migratoria argentina contempla distintos impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros, entre ellos determinados antecedentes penales, condenas y situaciones vinculadas con actividades terroristas.

Seguridad, pobreza e inflación

Durante la conferencia, Ravier también respondió preguntas relacionadas con la situación económica. Respecto del riesgo país, atribuyó parte de las recientes variaciones a factores externos, entre ellos la situación en Medio Oriente y los movimientos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El vocero también fue consultado por los últimos datos de pobreza y defendió la interpretación oficial sobre la evolución de la economía, en línea con los argumentos que Milei había expresado previamente al cuestionar algunos indicadores.

La conferencia terminó así atravesada por dos de los principales ejes que el Gobierno busca instalar en las últimas semanas: el refuerzo de la seguridad presidencial y el control migratorio, mientras la Casa Rosada intenta explicar las cifras utilizadas por el Presidente para referirse a las personas expulsadas o impedidas de ingresar al país.