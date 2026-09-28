El Gobierno extendió la concesión de Aeropuertos Argentina con nuevas inversiones por 600 millones de dólares

El Gobierno nacional alcanzó un entendimiento con Aeropuertos Argentina, la principal operadora aeroportuaria del país, para extender hasta 2049, con posibilidad de prorrogarla por otros siete años, la concesión de 35 aeropuertos argentinos.

La compañía administra terminales estratégicas como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, además de concentrar alrededor del 90% del tráfico aéreo nacional. A través de su red aeroportuaria, que emplea a unas 2.100 personas, transitan anualmente cerca de 43 millones de pasajeros.

Como parte del acuerdo, Aeropuertos Argentina, controlada por el Grupo Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, deberá realizar inversiones adicionales por 600 millones de dólares, que se sumarán a los 606 millones de dólares ejecutados entre 2021 y 2026 para la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la negociación, la ampliación contractual estará acompañada de un nuevo compromiso de inversión. La empresa deberá desembolsar 600 millones de dólares adicionales antes del 31 de diciembre de 2031 para continuar mejorando las instalaciones aeroportuarias. Los fondos deberán ser acreditados en 2027 y, además, el 75% de las obras previstas tendrá que estar concluido antes de finalizar ese período.

Estos recursos no formarán parte del esquema financiado a través del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado. Actualmente, ese canon representa el 15% de los ingresos totales de la empresa, provenientes de actividades como tasas aeroportuarias, alquileres comerciales, estacionamientos y otros servicios vinculados a la operación aeroportuaria.

La nueva inversión comprometida será afrontada directamente por la compañía. Aunque el acuerdo no incluiría un listado detallado de proyectos, distintas fuentes del sector señalan que una de las iniciativas con mayores probabilidades de concretarse es la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto de Ezeiza, una de las principales puertas de entrada al país.

El proceso de renegociación de esta concesión se remonta a 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. En el contexto de la pandemia y la paralización del transporte aéreo, la empresa argumentó que la crisis había alterado sustancialmente la ecuación económica del contrato. Como resultado, se acordó entonces una extensión por diez años, hasta 2038, a cambio de una inversión de 606 millones de dólares por parte de la entonces Aeropuertos Argentina 2000, denominación previa de la firma.

Ese compromiso de inversión habría quedado prácticamente completado este año mediante obras ejecutadas en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos del interior, entre ellos Tucumán y Formosa.

La nueva etapa de negociaciones comenzó tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Según fuentes del sector, el entendimiento alcanzado fija para la concesionaria una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 14,3%, por debajo del nivel cercano al 17% que inicialmente pretendía la empresa.

Asimismo, el Gobierno rechazó la posibilidad de incorporar al acuerdo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las solicitudes planteadas por la compañía. El convenio también contempla el cierre de reclamos y controversias pendientes entre el Estado y la operadora aeroportuaria.

Debido a los vínculos profesionales que mantuvo anteriormente con Corporación América, grupo empresario al que pertenece Aeropuertos Argentina, el presidente Milei se ha apartado de las decisiones vinculadas con la concesionaria, sus accionistas y sociedades relacionadas. La medida busca preservar la transparencia institucional y evitar posibles cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones oficiales.

Aunque Aeropuertos Argentina concentra la mayor parte de las operaciones aeroportuarias del país, no es la única empresa del sector. London Supply, perteneciente a la familia Taratuty, mantiene las concesiones de los aeropuertos internacionales de Ushuaia, Trelew y El Calafate, constituyéndose como el otro actor relevante dentro del sistema aeroportuario argentino.