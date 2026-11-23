El Ministerio de Capital Humano intimó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que informen qué medidas administrativas y disciplinarias adoptarán frente a la convocatoria de un acto en homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y excomandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales. A través de una nota remitida al rector Ricardo Jorge Gelpi por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera que conduce Sandra Pettovello solicitó que se impulsen acciones para impedir la realización de la actividad y que se apliquen “las sanciones que correspondan a sus promotores”.

En el comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que el planteo busca frenar el evento y defendió la idea de “una universidad pública al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz”.

La controversia se originó tras una decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que declaró la actividad de interés institucional y avaló la colocación de una escultura en el patio de la sede de Constitución, ubicada en Santiago del Estero 1029.

El proyecto fue impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología. Uno de los elementos que añadió mayor sensibilidad política al debate es la fecha elegida: el 10 de diciembre, jornada en la que se conmemora el aniversario de la restauración democrática en la Argentina tras la última dictadura cívico-militar. Ahora el acto quedó en manos de las autoridades de la UBA y de la facultad de Ciencias Sociales.

QUIÉN FUE

Dirigente político y guerrillero, encabezó el PRT y comandó el ERP, organización armada que operó en la Argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo militar desarrollado en Villa Martelli, al norte del Gran Buenos Aires, meses después del golpe de E stado de marzo de ese año.

