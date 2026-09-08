El Gobierno oficializó el nombramiento de 35 jueces y 7 vocales

El Gobierno nacional oficializó este martes el nombramiento de 35 jueces y siete vocales, la mayoría para la capital federal, mientras que los restantes son para Catamarca y Chubut.

Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial y llevan las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La lista de los jueces designados es la siguiente:

- Walter Alfredo Cavassa: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal. Decreto 883/2026

- Florencia Inés Córdoba: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66 de la Capital Federal.

- Javier Rodrigo Pereyra: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal.

- Valeria Alejandra Rico: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.

- María Virginia Miguel Carmona: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

- Vanesa Silvana Alfaro: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal.

- Ramiro Ariel Mariño: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54 de la Capital Federal.

- Julio César Di Giorgio: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.

- Sergio Buitrago: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26 de la Capital Federal.

- Ramiro Velasco: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.

- Pablo César Cina: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.

- Miguel Angel Asturias: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal.

- Karina Gabriela Rapkinas: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69 de la Capital Federal.

- José María Abram Luján: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110 de la Capital Federal.

- Sebastián Rodrigo Ghersi: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 de la Capital Federal.

- Diego Andrés Villanueva: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42 de la Capital Federal.

- Fernando Carlos Damián Pascual: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 de la Capital Federal.

- Maximiliano Alberto Leandro Callizo: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 de la Capital Federal.

- Sergio Alejandro Echegaray: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 de la Capital Federal.

- Mariana Salduna: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 de la Capital Federal.

- Bárbara Rastellino: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27 de la Capital Federal.

- Gustavo Alejandro Roque Cultraro: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10 de la Capital Federal.

- Lucila Califano: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9 de la Capital Federal.

- Juan Pablo Ángel Sala: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 de la Capital Federal.

- Angela Cecilia Pagano Mata: jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

- Federico Alfredo Battilana: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

- Evangelina María Lasala: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de la Capital Federal.

- Santiago Juan Schiopetto: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.

- Santiago Villagrán: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

- Pilar Fernández Escarguel: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109 de la Capital Federal.

- Sebastián Pedro Ruiz: juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

- Juan Santiago Ylarri: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22 de la Capital Federal.

- Adolfo Omar Piendibene: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 de la Capital Federal.

- Albertina Anatonia Carón: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.

- Ana María Busleiman: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

En tanto, los vocales designados son:

- Valeria Pérez Casado: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.

- Florentino Malaponte: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, Sala A.

- Alicia Isabel Braghini: vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

- María Soledad Mancini: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.

- Juan Manuel Cabral: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

- Facundo Carlos Cortés: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.

- Andrés Guillermo Fraga: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires.