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Política y Economía

El Gobierno postergó otra vez la actualización del impuesto a los combustibles

La suba se trasladó para noviembre y así evitar un nuevo aumento en el precio de la nafta y el gasoil

Por Redacción

El Gobierno nacional postergó nuevamente la actualización en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), al trasladar los efectos de la suba para noviembre, mediante el Decreto 1126/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Poder Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestres de este año, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, considerando “necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente, buscando atenuar el efecto en la inflación, tras los aumentos dispuestos por las petroleras en los últimos días.

El Gobierno viene realizando ajustes parciales de los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral.

Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios y por consiguiente en la inflación.

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