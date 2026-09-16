El Gobierno presentó el Presupuesto 2027 y espera inflación del 18%

El Gobierno develó los primeros números del Presupuesto para 2027, proyecto que ya envió al Congreso. En la previa, el ministro de Economía Luis Caputo indicó que volverá a haber superávit fiscal y prevé un crecimiento del 4% para el año próximo, con salarios que le ganarían a la inflación según sus proyecciones.

Entre las proyecciones centrales aparecen la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento de la economía, que servirán como referencia para definir el escenario sobre el que se elaborará el cálculo de ingresos y gastos del Estado.

Según las estimaciones oficiales, el Gobierno espera que la inflación cerrará en 18% en 2027 y que el dólar oficial cerrará ese año en $1.847,60. Además, la administración proyecta un crecimiento de la economía de 4%.

La información se dio a conocer durante la reunión de mesa política que se realizó en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027, donde incluyó además una suba del salario promedio del 25,4%.

Además, se esperan exportaciones por más de U$S130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los U$S15.000 millones.

Horas atrás, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el presupuesto contemplaba resultado fiscal positivo. “Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”, adelantó.

LAS PRINCIPALES PROYECCIONES

El dato de inflación será uno de los principales indicadores a seguir. El Gobierno calcula que los precios subirán 18% para fines de 2027, una estimación que marca también el cálculo de los recursos y las partidas de gasto previstas para el próximo ejercicio.

En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre. La proyección es una de las referencias para calcular tanto la evolución de los ingresos vinculados al comercio exterior como el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera.

El escenario oficial también incluye una previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4% para el año próximo.

El proyecto de Presupuesto establece las pautas para la administración de los recursos públicos durante 2027 y fija las estimaciones de ingresos y gastos del Estado nacional.

Además de las variables macroeconómicas, el documento incluye las previsiones de recaudación, el resultado fiscal, el gasto público y las distintas partidas destinadas a las áreas de la administración nacional.

La presentación del proyecto también permite conocer cuáles serán las prioridades de gasto de la administración de Milei y qué partidas tendrán mayores incrementos o reducciones.