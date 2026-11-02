El Gobierno quiere sumar a la UCR a un frente anti K y apoyaría las reelecciones indefinidas en Provincia

El Gobierno nacional avala el regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes en provincia de Buenos Aires como parte de la estrategia para las elecciones generales de 2027.

La idea en la Casa Rosada es sumar al radicalismo en el armado de un frente más amplio para competir con el peronismo y el kirchnersimo.

Si bien en La Libertad Avanza (LLA) hay figuras que están en contra de modificar la ley para habilitar que los jefes comunales tengan vía libre para un nuevo mandato, la mesa política libertaria, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al frente, son de la idea que podría ser la oportunidad para darle mayor fuerza a la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

En total, son 82 los intendentes que no podrán buscar un nuevo mandato en los comicios del año próximo: 53 intendentes del PJ, 17 radicales, cinco libertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas. Para que puedan ir por una nueva reelección es necesario modificar la Ley Nº15.315, aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal con el respaldo de Sergio Massa y el Frente Renovador.

Los libertarios confían en lograr un acuerdo con el PRO, pero también quieren sumar al radicalismo, con mayor presencia en los municipios, de ahí de buscar habilitar las reelecciones indefinidas para los intendentes en lugar de negociar lugares en las listas de legisladores.

La intención de la LLA es de contar con la mayor presencia posible en las listas legislativas para consolidar el poder en territorio bonaerense.

Los intendentes peronistas ya se lo pidieron a Axel Kicillof, que impulsa la iniciativa en la Legislatura, el kirchnerismo pretende que sea parte de una negociación más amplia que incluya la posibilidad que Cristina Kirchner sea candidata y en el partido de Sergio Massa creen que no conseguirá los votos suficientes.