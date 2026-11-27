El Gobierno consiguió refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que debía afrontar ayer y obtuvo un financiamiento adicional. En la licitación, la Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $29,16 billones y adjudicó títulos por $26,71 billones, lo que representó un rollover del 104,87%. De esta manera, el Tesoro logró renovar todos los compromisos y captar recursos por encima de ese monto.

La operación se realizó en una jornada en la que el Ministerio de Economía enfrentaba vencimientos por alrededor de $25,4 billones. El resultado permitió superar ese volumen y evitar que una parte de los pesos destinados al pago de los títulos quedara liberada en el mercado. La diferencia entre el nivel de refinanciamiento y el 100% equivale a un excedente de colocación del 4,87% sobre los compromisos que vencían.

La licitación incluyó instrumentos con distintas alternativas de rendimiento y cobertura: tasa fija, ajuste por inflación, tasa TAMAR y títulos vinculados a la evolución del dólar. La mayor colocación fue en letras y bonos a tasa fija, con $10,79 billones adjudicados entre dos instrumentos. La letra con vencimiento el 16 de febrero de 2027 recibió $7 billones, a una tasa efectiva mensual del 2,20% y una tasa efectiva anual del 29,84%. En tanto, el título que vence el 16 de julio de ese año captó $3,79 billones, con una tasa mensual del 2,50% y una TIREA del 34,49%.

Los bonos ajustados por inflación también concentraron una parte importante de la demanda. Finanzas colocó $1,05 billones en el título con vencimiento el 31 de mayo de 2027, con una tasa del 4,92% sobre CER.