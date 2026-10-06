Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

El Gobierno suspendió la reunión de la mesa política

Es a raíz del viaje de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a Salta

Por Redacción

Pese a la necesidad de ordenar la agenda legislativa, el Gobierno debió postergar la reunión de mesa política prevista para este martes debido al viaje que encabezará la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a la provincia de Salta.

El oficialismo se muestra al frente del "operativo seducción" con el que busca trasladar a votos el acercamiento que ensayaron con los gobernadores aliados en París, en el marco de la Argentina Week de Francia.

La funcionara viajó acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y participarán de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, donde coincidirán con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

A su regreso de París, la administración libertaria intensifica las tareas para lograr el equilibrio que les permita cerrar acuerdos electorales, pero, a su vez, avanzar con la agenda legislativa, que incluye una reforma electoral.

Con ese objetivo en mente se iba reunir hoy la mesa política. No obstante, producto del viaje, el intercambio se canceló sin fecha alternativa designada. 

Sin los votos para la sanción del ambicioso proyecto, en la Casa de Gobierno saben que deberán tender puentes con los gobernadores si aspiran a sancionar la reforma electoral en mente, pero también el resto de las iniciativas que figuran en carpeta como el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Seguridad Nacional y el blindaje al Decreto 70/2023.

Para eso, luego de los acercamientos que protagonizó Santilli, pero que involucró además al presidente Javier Milei y a su hermana, el oficialismo comenzó con la ronda de reuniones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?