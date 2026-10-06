El Gobierno suspendió la reunión de la mesa política

Pese a la necesidad de ordenar la agenda legislativa, el Gobierno debió postergar la reunión de mesa política prevista para este martes debido al viaje que encabezará la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a la provincia de Salta.

El oficialismo se muestra al frente del "operativo seducción" con el que busca trasladar a votos el acercamiento que ensayaron con los gobernadores aliados en París, en el marco de la Argentina Week de Francia.

La funcionara viajó acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y participarán de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, donde coincidirán con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

A su regreso de París, la administración libertaria intensifica las tareas para lograr el equilibrio que les permita cerrar acuerdos electorales, pero, a su vez, avanzar con la agenda legislativa, que incluye una reforma electoral.

Con ese objetivo en mente se iba reunir hoy la mesa política. No obstante, producto del viaje, el intercambio se canceló sin fecha alternativa designada.

Sin los votos para la sanción del ambicioso proyecto, en la Casa de Gobierno saben que deberán tender puentes con los gobernadores si aspiran a sancionar la reforma electoral en mente, pero también el resto de las iniciativas que figuran en carpeta como el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Seguridad Nacional y el blindaje al Decreto 70/2023.

Para eso, luego de los acercamientos que protagonizó Santilli, pero que involucró además al presidente Javier Milei y a su hermana, el oficialismo comenzó con la ronda de reuniones.