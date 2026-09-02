El Gobierno vuelve a la carga con la reforma electoral “completa”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó ayer una nueva reunión de mesa política de La Libertad Avanza para definir los próximos pasos que caminará el oficialismo en materia legislativa. El reducido círculo debatió sobre las estrategias para avanzar con el tratamiento de la reforma electoral, que comenzará a discutirse en los próximos días, y dar las medias sanciones que faltan a los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.

Luego de que la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, anticipara que el oficialismo volvería a la carga con la reforma electoral, el ala política parece prepararse para impulsar el tratamiento del tema el 15 de septiembre en una reunión de comisión en la Cámara Alta. Otras voces de la administración libertaria sostienen, en cambio, que el debate podría anticiparse a la próxima semana.

En Balcarce 50 consideran que la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas (PASO) beneficiaría al oficialismo (entre otros puntos, creen que no metería incertidumbre económica en agosto) pero es una herramienta con la que el peronismo podría ordenar su interna. Por eso el PJ se opone. Al menos hasta ahora. Otros partidos aliados, como el PRO, tampoco parecen muy proclives a eliminarlas, pero con ellos la negociación, a priori, asoma más fácil.

La idea del Poder Ejecutivo es dar tratamiento al proyecto completo, que incluye también “Ficha Limpia” (que personas con condena penal confirmada en doble instancia no puedan ser candidatos) y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

“Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, puntualizó Bullrich.

Días atrás, la legisladora había anticipado los movimientos del oficialismo, aunque con dudas en torno a los apoyos. Sobre las PASO dijo: “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”.

Hoy el gobierno no tiene los votos. Por eso necesita avanzar con negociaciones con gobernadores con los que mantiene buen diálogo y otros actores políticos. La tarea será ardua porque deberá vencer cierta desconfianzas que hay en las provincias por promesas incumplidas por parte del gobierno a cambio de apoyos pasados. El Ejecutivo necesita que se debata este año, en el que no hay elecciones. Barrunta que pasarlo al principio del siguiente sería imposible de tratar.

TEMAS QUE INCOMODAN

Otro de los puntos del temario de ayer en la reunión giró en torno al convocatoria a sesión para el miércoles 9 de septiembre que formalizó la oposición en Diputados sobre dos temas incómodos para la administración libertaria: por un lado, la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, y por el otro, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de morosidad, tema sobre el que hay una treintena de proyectos presentados.

En el gobierno creen que la oposición no logrará el número para iniciar la sesión y mucho menos para sacar esas leyes rechazadas por el Ejecutivo.

La reunión de ayer en la Rosada duró poco más de dos horas. También se habló de ciertos detalles de la cadena nacional por la cuestión de las Islas Malvinas, que grabará el presidente Javier Milei este jueves a las 16 y que se emitirá a las 21 del mismo día. La misma tendrá lugar tras los dichos de su par estadounidense, Donald Trump, quien anticipó que podría revisar la posición histórica de de Estados Unidos en torno al conflicto con Gran Bretaña por la soberanía de las islas.

Asimismo, según trascendió, Karina Milei compartió con los asistentes de la mesa política el avance de los preparativos para la visita del papa León XIV en noviembre próximo, dado que se encuentra a la cabeza de la coordinación de la agenda y el operativo de seguridad junto con la delegación de representantes enviada por El Vaticano.

A excepción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina de Norte, Estados Unidos, con motivo del G20 de Finanzas, asistieron todos los miembros a la convocatoria. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe del área, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Bullrich.