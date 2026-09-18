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Lo acusó un diputado

El Gordo Dan, a indagatoria por incitación a la violencia

Por Redacción

La fiscalía porteña a cargo de Celsa Ramírez le tomó declaración indagatoria a los influencers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de una causa por incitación a la violencia y discriminación que inició el diputado nacional Esteban Paulón.

De acuerdo a lo que trascendió de parte de fuentes judiciales, los acusados se negaron a declarar y entregaron un escrito.

De todos modos, la fiscal especializada en Investigaciones Complejas impuso una orden de alejamiento recíproca, tanto virtual como física.

Por lo tanto, no puede haber contacto personal ni digital entre denunciante y denunciados hasta que concluya el proceso penal.

La citación judicial responde a una serie de publicaciones en redes sociales y fragmentos del programa La Misa, donde el legislador del Partido Socialista denunció haber sido víctima de una campaña de estigmatización que asoció reiteradamente su orientación sexual y su militancia por los derechos de la diversidad con el abuso infantil y el delito de pedofilia.

Según consta en el escrito presentado ante la Justicia, una de las publicaciones denunciadas incluyó además el mensaje “SIDA PARA VOS”.

“Me atacaron por ser gay, vinculándome con la pedofilia y el VIH”, afirmó.

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