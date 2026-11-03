El grupo Benetton vendió 900 mil hectáreas de la Patagonia

El mapa agropecuario nacional registra su movimiento más relevante en décadas con la salida definitiva de la familia Benetton del sector rural argentino. La operación no consistió en la compraventa directa de los campos, sino en la transferencia del 100% de las acciones de Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor, sociedades administradoras de más de 900.000 hectáreas en el país.

El grupo comprador estuvo encabezado a título personal por Mariano Bosch, actual CEO de Adecoagro, junto a otros socios de la compañía, sin involucrar corporativamente a la empresa agroindustrial. Aunque el monto financiero de la compraventa —gestada a lo largo de un año— no fue precisado por las partes, se ratificó que la conducción ejecutiva cotidiana de CTSA continuará bajo el mando de Agustín Dranovsky.

La superficie transferida abarca unos 9.000 kilómetros cuadrados, una extensión comparable a la de países enteros como Puerto Rico o Chipre, y que equivale a unas 50 veces el territorio de la ciudad de Rosario. En términos geográficos, el 60% de los establecimientos se sitúa en Santa Cruz y el 33% en Chubut, mientras que Río Negro alberga el 5% y Buenos Aires el 2% restante. De esta manera, el grupo de inversores asumió el control de la mayor estructura predial concentrada bajo una misma firma en el territorio argentino.

Radiografía de un gigante productivo: ganadería, agricultura e industria

El eje central del esquema operativo adquirido radica en la ganadería ovina y la producción lanera, con fuerte concentración en la zona cordillerana comprendida entre Esquel y Bariloche. Las propiedades cuentan con un rodeo aproximado de 260.000 ovinos y unos 22.000 vacunos, registrando la esquila de cerca de 80.000 animales cada año. Esta capacidad instalada genera un volumen anual cercano al millón de kilos de lana (con registros de más de 880.000 kilos), lo que posiciona a la empresa como el líder indiscutido en la provisión de este insumo dentro del mercado nacional.

La diversificación del negocio incluye además 7.500 hectáreas destinadas a cultivos de maíz, trigo, soja y girasol en la zona bonaerense de Balcarce, acompañadas por 700 hectáreas dedicadas a forrajeras como avena, vicia y alfalfa. En el área forestal, iniciativa iniciada en 1992, la empresa administra alrededor de 10.000 hectáreas implantadas principalmente con pinos en la Patagonia y proyecta la construcción de un vivero propio para el autoabastecimiento de plantines. El eslabón agroindustrial se completa con el frigorífico Faimali en Río Gallegos, situado cerca del Estrecho de Magallanes, con capacidad para procesar 2.500 corderos diarios y liebres, operando con certificaciones de exportación halal, kosher y orgánica.

De la escala británica del siglo XIX al desembarco del holding italiano

La historia de las tierras involucradas comenzó en 1889 con la fundación en Londres de "The Argentine Southern Land Company Limited", de capitales británicos. Aquellos inversores originales financiaron el trazado del Ferrocarril Central del Chubut entre Puerto Madryn y Trelew, recibiendo a cambio las hectáreas ubicadas entre ambas estaciones como su primera propiedad. Con el respaldo de las políticas de colonización estatales, la firma expandió sus dominios y dominó el comercio regional de insumos.

En 1975, tras la caída internacional de los precios de la lana, el control pasó a manos de los empresarios locales Menéndez-Hume y Ochoa-Paz Repetto, trasladando la sede a Luxemburgo bajo la razón social Great Western Company Limited. Luego, en medio del conflicto bélico de Malvinas en 1982 y ante el riesgo de incautaciones de bienes británicos, los propietarios reestructuraron la sociedad adoptando el nombre Compañía Argentina de Tierras del Sud bajo leyes nacionales.

El desembarco del grupo italiano Benetton comenzó en 1983, cuando Carlo Benetton adquirió 16.000 hectáreas en Balcarce (estancia Santa Marta) para la producción agrícola de papa, convirtiéndose en proveedor principal de la multinacional McCain. El salto decisivo aconteció en 1991, cuando la familia europea adquirió la totalidad de CTSA —que por entonces contaba con 360.000 hectáreas repartidas en estancias como Leleque, Maitén, Pilcaniyeu y Montoso— integrándola al conglomerado Edizione Holding, firma que factura 12.000 millones de euros a nivel global y controla la marca United Colors of Benetton.

Durante más de tres décadas, las estancias abastecieron de lana a la industria textil italiana, en un período que también estuvo atravesado por litigios, desalojos y reclamos de derechos ancestrales con comunidades mapuches.

El contexto político y el debate inconcluso por la Ley de Tierras

La venta de estas propiedades rurales ocurre en un escenario de debate político y judicial sobre los límites a la titularidad de campos en manos foráneas. La Ley 26.737 (Ley de Tierras), que restringía al 15% la propiedad extranjera sobre suelo rural, había sido derogada en diciembre de 2023 mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

Tras el retiro del capítulo que buscaba fijar el tope en 25% dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en agosto de 2026, la Cámara de Diputados aprobó con 239 votos favorables la restitución plena de los límites originales, enviando la norma al Senado donde su debate permanece postergado.

Asimismo, el 9 de octubre de 2026, la Corte Suprema dictó una medida cautelar en una demanda ambiental que suspendió temporalmente la derogación establecida en el DNU, restableciendo de manera provisoria los techos a la extranjerización.

La dinámica inversora y las otras apuestas estratégicas del grupo comprador

El movimiento encabezado por Mariano Bosch a título personal sucede en simultáneo con una profunda reestructuración corporativa de Adecoagro, compañía donde la firma emisora de la criptomoneda estable USDT, Tether, adquirió el 70% de las acciones en abril de 2025 por más de 615 millones de dólares (alcanzando el 74,7% en agosto de ese año).

Por fuera de la transacción patagónica, la agroindustrial concretó compras estratégicas como la adquisición del 100% de Profertil junto a ACA por 1.235 millones de dólares (reteniendo el 90% de la productora de 1,3 millones de toneladas anuales de urea), la inversión de 148 millones de dólares en la usina de azúcar y etanol Caarapó en Brasil comprada al Grupo Raízen (Shell), y la oferta por los activos en quiebra de SanCor.