El incómodo momento de Kicillof en Nueva York ante la pregunta de una periodista

El gobernador Axel Kicillof tuvo un momento tenso durante su viaje a Nueva York cuando se le preguntó su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Al término de una charla que brindó en la Universidad de Columbia, la periodista Silvina Sterin Pensel pidió hacerle una pregunta puntual, a la que el gobernador bonaerense accedió. En ese marco, le comentó que cuando la candidata demócrata Kamala Harris perdió las elecciones presidenciales frente a Donald Trump una de las razones que se evaluó fue que la ex vicepresidenta evitó pronunciarse sobre la situación en la Franja de Gaza como un genocidio por parte de Israel.

La periodista le pidió a Kicillof su opinión sobre el tema, incluso como potencial competidor en las elecciones presidenciales del año próximo, donde de presentarse deberá competir con Javier Milei, quien se expresó en reiteradas oportunidades muy cercano a Israel. "Esperame, eso ya lo contesté ayer", dijo Kicillof, molesto con la pregunta.

La cronista, quien le mencionó que fue criticado por tener una postura "tibia" sobre el tema, le pidió que respondiera lo que pensaba, pero Kicillof se retiró del lugar diciendo que había sido una “emboscada” y se retiró del lugar.