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El Indec da a conocer la inflación de agosto

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Por Redacción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026.

Luego del rebote de julio, cuando la inflación se ubicó en un 2,1% impulsada por factores estacionales vinculados al receso invernal, las mediciones privadas anticipan un retorno al sendero de desaceleración. Las proyecciones de los analistas posicionan el indicador del octavo mes del año nuevamente por debajo del techo del 2%, con un rango de estimaciones que oscila entre el 1,4% y el 1,9%.

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