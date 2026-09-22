El intendente de Bahía Blanca reclamó fondos a la Nación

A pocos días de la visita del presidente, Javier Milei, a Bahía Blanca, el intendente de ese distrito, Federico Susbielles, salió a reclamar al gobierno nacional por no haber cumplido con el compromiso de asistencia a la Ciudad, luego del temporal que dejó daños en calles, servicios e infraestructura urbana.

Susbielles, que no se reunió con el Presidente, sostuvo que Bahía Blanca atraviesa la recuperación de dos catástrofes recientes, con pérdidas humanas, daños materiales y consecuencias sociales que todavía afectan a los vecinos. También cuestionó que la visita presidencial tuviera un objetivo político en lugar de abrir una instancia institucional para analizar la agenda pendiente.

El intendente afirmó que la Nación asumió compromisos para colaborar con obras hidráulicas, accesos viales y asistencia para comercios, pero que esos recursos no llegaron.

Y añadió que la entonces ministra Patricia Bullrich había anunciado un aporte de $26.000 millones para comerciantes locales pero “tampoco llegó un solo centavo”.