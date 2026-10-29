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El intendente de Chivilcoy arma las valijas por anticipado

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Por Redacción

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, admitió que podría dejar el cargo en forma anticipada, a principios del año que viene.

El dirigente vecinalista y ex policía, viene gobernando ese municipio de la Cuarta sección electoral desde 2015 y no podrá presentarse a la reelección.

Britos, que en 2023 estuvo a punto de ser candidato a gobernador de Javier Milei, dejaría en el cargo a su actual secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo.

“Estoy hablando con el ingeniero Eduardo de Lillo, para que sea él el que finalice este mandato a partir del 10 de diciembre. Acá no hay ningún imprescindible y tengo un extraordinario equipo que va a seguir gestionando”, afirmó.

Según se especula en ámbitos políticos del distrito, la intención del jefe comunal es posicionar a De Lillo como su sucesor. La jugada consiste en dejarlo a cargo de la comuna para aumentar su exposición y mejorar sus chances de ser candidato y conservar el municipio en 2027.

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