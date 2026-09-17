El Intendente viaja a China para promover inversiones en la Ciudad

El intendente, Julio Alak, emprende hoy su viaje a China, con el objetivo de promover entre empresarios de ese país la inversión en el cordón frutihortícola. Será en el marco de reuniones que mantendrá con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Shanghai. Además, según pudo saber EL DIA, el jefe comunal también mantendrá reuniones con la secretaría de Seguridad Pública de esa ciudad, para intercambio de experiencias y herramientas de gestión.

Como publicó este diario, Alak solicitó licencia para viajar ante el Concejo Deliberante, para los días comprendidos entre el 17 y el 25 de septiembre, expediente que fue aprobado en la sesión que el Cuerpo realizó la semana pasada.

Durante su ausencia, asumirá como Intendente interino el concejal de Unión por la Patria Pablo Elías, quien encabezó la lista de candidatos de las elecciones de 2023. Así lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia, para casos de licencias de Intendentes.

EN CHINA

Mientras Elías quede a cargo del Municipio, en China Alak buscará impulsar la inversión de empresarios de ese país para la instalación de cámaras de frío y plantas de disecado de hortalizas y verduras que se producen en el cordón frutihortícola platense.

La idea del viaje, el primero de esta envergadura, surgió a mediados de año, cuando visitó la Embajada china en Buenos Aires y fue recibido por su máximo representante, el embajador Wang Wei. El plan fue el de conformar una mesa de trabajo que promueva la actividad productiva regional.

En ese encuentro, Alak propuso puntualmente proyectos que apunten a sumar valor agregado al cordón frutihortícola de la Ciudad.

Y enfatizó que, conforme a un informe elaborado por la UNLP, anualmente se desperdician 10 mil toneladas de hortalizas producidas en La Plata, a falta de inversión tecnológica. Esto no sólo se traduce en pérdidas, había indicado Alak. También provoca que los productores regulen su producción en base a la oferta y la demanda y los baches estacionales.

Por eso, promoverá la construcción de una planta de frío que permita conservar los productos hortícolas, ampliar los tiempos de conservación y valorizar cultivos a partir de nuevas utilizaciones. Y una planta de disecado, ya que, actualmente, ese proceso de las verduras platenses se lleva a cabo en la provincia de Córdoba.

La visita del Intendente al gigante asiático incluirá, además, reuniones con funcionarios la secretaría de Seguridad Pública de ese país, para nutrirse de los aportes que la tecnología facilita a la función del Estado, durante una cumbre de “ciudades seguras”.