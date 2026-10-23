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La investigación sobre el exfuncionario Spagnuolo

El juez Lijo citó a las primeras indagatorias por el caso Andis

Por Redacción

A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños y directivos de la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión de Diego Spagnuolo, el principal imputado.

Los fiscales requirieron al magistrado que cite a declarar a 36 personas entre exfuncionarios y empresarios.

Según la hipótesis fiscal, los intermediarios habrían capturado la dinámica de compras de la secretaría de Discapacidad entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mediante acuerdos ilegales con funcionarios de esa área.

La empresa, en tanto, negó las imputaciones y los sobreprecios atribuidos por los fiscales, cuestionó la incorporación de pruebas al expediente y sostuvo que los mensajes y audios usados en la causa conforman una “construcción falaz”. La Cámara Federal sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería, acusado de obstaculizar la investigación.

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