El juicio por los hoteles, sin Cristina ni Máximo

Tras la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal (Sala I) de disponer la unificación de los juicios orales por las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) a cargo del proceso confirmó que comenzará mañana viernes aunque con una novedad: autorizó a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y demás imputados a participar de manera virtual (vía Zoom u otro medio telemático) durante la apertura, en la jornada que se empezarán a leer las acusaciones contra los imputados.

Explicaron que la normativa procesal penal adaptada y las reglas del tribunal permiten la asistencia virtual para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa sin alterar la continuidad ni el desarrollo formal de la audiencia. Mientras, ante el elevado número de imputados y abogados, se contempló la modalidad remota/híbrida para simplificar los esquemas de seguridad y traslados al inicio del proceso.

De todos modos, se estableció que los acusados deben estar presentes de manera obligatoria de forma remota/conectados y representados por sus abogados defensores, reservándose la presencialidad física indispensable para instancias puntuales del juicio, como la declaración indagatoria de los acusados.

Tanto Cristina como Máximo habían pedido no estar presentes en la sala.

El Tribunal —integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni— estableció un esquema organizativo y un cronograma de audiencias detallado para el desarrollo del debate oral:

- Se fijaron tres audiencias semanales: lunes, viernes y sábados.

- Las audiencias en formato presencial tienen como sede la Sala de la AMIA en los tribunales de Comodoro Py (Retiro).

- Para evitar que la acumulación de pruebas y testimonios extienda excesivamente el juicio (estimado con cerca de 200 testigos por expediente), el tribunal diferenció la hoja de ruta en dos tramos principales: Tramo 1 (Causa Los Sauces), que arranca este viernes 23 de octubre, a las 10:00 hs. con la lectura de las acusaciones, planteos preliminares de las defensas y de la fiscalía, e indagatorias de imputados. Tramo 2 (Causa Hotesur), empezaría el 19 de marzo de 2027, con los peritajes contables y testimonios vinculados a la administración hotelera.

El juicio es por presunta asociación ilícita y lavado de activos.