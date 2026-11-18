La disputa interna en el peronismo sumó en las últimas horas un nuevo capítulo pero a nivel local, cuando dos concejales de Monte que responden al Movimiento Derecho al Futuro rompieron la bancada del PJ para conformar su propio espacio.

Los ediles Guillermo Buñes y María Marta Ruidiaz sacudieron el tablero político al pedir la constitución del nuevo bloque Fuerza Patria–Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Con la salida de Buñes y Ruidiaz, se acentúa la dispersión en el legislativo de San Miguel del Monte, que a partir de ahora funcionará dividido en seis bloques distintos sobre un total de 14 bancas.

Puntualmente, el peronismo se repartirá en tres expresiones: dos kicillofistas, un kirchnerista y dos ediles referenciados con Fuerza Patria y el massismo.

La decisión de dividir aguas se produce en un distrito controlado por el radicalismo y de alguna manera exhibe la necesidad que tiene el peronismo de contar con la instancia de mantener las elecciones Primarias para contener sus diferencias sin llegar al extremo de la ruptura.

De hecho, no se descarta que si las PASO son suspendidas a nivel nacional se mantengan en la Provincia para el próximo turno electoral.