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Plenario del frente renovador

El massismo local dice que “Sergio ya largó”

Malpeli y arteaga en el plenario del frente renovador/Prensa FR

Por Redacción

El Frente Renovador realizó un plenario en La Plata con el objetivo de analizar la situación política, económica y social de la Ciudad, la Provincia y el país.

El encuentro fue encabezado por el diputado provincial Juan Malpeli, el presidente de AUBASA José Arteaga y el concejal platense Raúl Recavarren. Participaron, además, concejales, funcionarios, dirigentes y referentes de la juventud del sector.

En el plenario aparecieron algunas definiciones fuertes y se robusteció la idea de un Sergio Massa como candidato. “Sergio ya largó. Está construyendo más allá del rol o el lugar que le toque ocupar en la próxima elección porque, como siempre, es quien brega por garantizar la unidad de nuestro espacio”, dijo Malpeli.

“Ante una sociedad fragmentada, la Argentina que viene debe ser de unidad, consenso y diálogo”, sostuvo por su parte Arteaga.

El plenario se inscribe en la estrategia de Massa tendiente a poner en marcha su espacio con la idea de comenzar a trabajar una posible candidatura presidencial.

El tigrense asoma en ese contexto como uno de los dirigentes peronistas anotado en la carrera junto al gobernador Axel Kicillof.

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