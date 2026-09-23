El mensaje de Milei a empresarios energéticos por Vaca Muerta: “Vengan, inviertan"

El presidente Javier Milei le pidió a los empresarios energéticos que apuesten por Vaca Muerta invitando a que “vengan, inviertan, desarróllenla”, en el marco de su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario afirmó que “al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”.

Al resaltar el valor estratégico del yacimiento, pidió directamente a los empresarios que “vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”. De esta manera, volvió a incentivar la llegada de inversiones al país en su tercer discurso ante el plenario del organismo internacional.

Sin embargo, indicó que la convocatoria no incluye a las empresas que están vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas al asegurar que “esta invitación tiene un límite", afirmando que "no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal” y remarcó que “la posición argentina está tomada”.

En este sentido, contrastó la postura actual con la que tuvo el país en el pasado señalando que “hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto”.