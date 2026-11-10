El mensaje de una mujer cartonera de la Región

Durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa León XIV escuchó a cinco referentes de distintos sectores laborales del país.

Entre ellos a Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, que se desempeña en una cooperativa y representa a la economía social. “Soy mamá de cuatro hijos y soy cartonera, recupero material de la calle. Los que fuimos descartados del sistema, encontramos en lo que otros desechan una forma de subsistir”, expresó emocionada ante el líder de los católicos.

“Somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajamos cuidamos la casa. Santo Padre quisiera poner en sus manos la vida de muchos compañeros y compañeras que todos los días salen a trabajar, no queremos volver atrás. Queremos seguir conquistando derechos”, cerró la cooperativista.

También se dirigió al Pontífice Juan Martín Allende, abogado y emprendedor que, según contó, colidera una empresa de urbanización regenerativa que acompaña a 150 familias.

Además, el Papa escuchó a Sabrina Soledad Sapone, delegada sindical de Avellaneda, que advirtió: “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”.

Por su parte, Soledad Cuellar, de la comunidad Ava Guaraní, de la Misión San Francisco de Pichanal, Salta, contó que trabaja hace más de 10 años acompañado espacios como el Hogar de Cristo Santa Clara, que recibe a mujeres con problemas de consumo.

La última en hablar sobre su realidad cotidiana fue Magalí Jojot, docente de Entre Ríos.