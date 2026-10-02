El mercado automotor recuperó 10,7% en septiembre, pero cayó 11,4% interanual

El mercado automotor argentino registró 49.814 patentamientos en septiembre de 2026, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), lo que significó una recuperación del 10,7% frente a agosto, aunque representó una caída del 11,4% respecto del mismo mes de 2025. Durante el período, además, los vehículos importados concentraron el 69% de las operaciones.

En septiembre del año pasado se habían patentado 56.241 vehículos, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se acumularon 435.493 unidades, frente a las 500.497 registradas durante los primeros nueve meses de 2025. De esta manera, el mercado acumula una disminución interanual del 13%.

El promedio diario de septiembre fue de 2.264 patentamientos, un 0,6% superior al registrado en agosto, aunque 11,4% inferior al promedio correspondiente al mismo mes del año anterior.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, consideró que los últimos datos reflejan un cambio en el comportamiento del sector y afirmó que la desaceleración que venía registrándose se frenó durante septiembre.

“La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”, afirmó.

A su vez, Beato señaló que el mercado atraviesa una modificación en su composición, marcada por una menor participación de la producción nacional y un mayor ingreso de vehículos importados.

“El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”.

Los vehículos importados representaron el 69% de los patentamientos de septiembre. En este contexto, el titular de ACARA indicó que el fenómeno será analizado durante la primera expo de autos chinos y expresó su expectativa de que el mercado pueda finalizar el año con una recuperación.

Toyota encabezó el ranking de marcas

De las 49.814 unidades patentadas durante septiembre, 46.717 correspondieron a automóviles y comerciales livianos. Dentro de este segmento, Toyota se ubicó al frente con 7.820 unidades, equivalentes al 16,7% del mercado.

Fiat ocupó el segundo lugar con 5.447 vehículos y una participación del 11,7%, mientras que Volkswagen registró 5.321 unidades, con el 11,4%. Detrás quedaron Ford, con 4.997 patentamientos, y Chevrolet, con 4.069.

El listado continuó con Renault, que registró 3.629 unidades; Peugeot, con 2.433; Citroën, con 1.597; BYD, con 1.584; y Nissan, con 1.185.

Entre las marcas asiáticas se destacó el crecimiento de BYD, que pasó de 18 patentamientos en septiembre de 2025 a 1.584 durante el mismo mes de 2026.

Por su parte, BAIC registró 941 unidades en septiembre y acumuló 7.582 en los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual del 204,3%.

Chery alcanzó los 809 vehículos patentados durante septiembre y acumuló 4.954 unidades en lo que va del año, lo que representa un crecimiento del 787,8% frente al mismo período de 2025.

La Toyota Hilux fue el modelo más patentado

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux encabezó el ranking de septiembre con 3.036 unidades. La siguió la Ford Ranger, con 2.221, mientras que la Ford Territory quedó tercera con 1.975.

El cuarto lugar fue para la Volkswagen Amarok, con 1.970 unidades, y el quinto para el Fiat Cronos, con 1.702.

La Toyota Yaris Cross registró 1.549 patentamientos y quedó sexta. Los diez primeros puestos se completaron con el Peugeot 208, con 1.181 unidades; Toyota Corolla Cross, con 1.133; Volkswagen Tera, con 1.120; y Chevrolet Onix, con 1.106.

Entre los modelos que mostraron una evolución positiva en el acumulado anual aparece la Ford Territory, que alcanzó 15.832 unidades entre enero y septiembre, un 51,4% más que en el mismo período de 2025.

El Volkswagen Tera también registró un fuerte incremento: pasó de 1.227 unidades acumuladas durante 2025 a 11.784 en 2026.

En sentido contrario, algunos modelos presentaron retrocesos en el acumulado anual. El Fiat Cronos cayó 31,7%; el Peugeot 208, 38,3%; el Toyota Corolla Cross, 45,5%; y el Volkswagen Polo, 56%.

Buenos Aires concentró la mayor cantidad de patentamientos

La provincia de Buenos Aires fue el distrito con más patentamientos durante septiembre, con 13.201 unidades, equivalentes al 26,5% del total nacional. Sin embargo, la cifra significó una disminución del 17% respecto de septiembre de 2025.

La Ciudad de Buenos Aires se ubicó segunda, con 9.922 unidades y una participación del 19,9%, además de una caída interanual del 7,4%.

En el resto de los principales distritos, Córdoba registró 5.376 patentamientos; Santa Fe, 4.682; y Mendoza, 2.196.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, Buenos Aires alcanzó 120.345 vehículos patentados, un 14,3% menos que en igual período de 2025. La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, sumó 83.654 unidades y registró una caída del 6,5%.

Los híbridos crecieron 161% en septiembre

Los vehículos híbridos también incrementaron su participación en el mercado. Durante septiembre se patentaron 8.322 unidades, frente a las 3.188 registradas en el mismo mes de 2025, lo que representa un aumento interanual del 161%.

Entre enero y septiembre se acumularon 60.129 vehículos híbridos, un 246,6% más que durante igual período del año anterior.

Toyota lideró este segmento en septiembre con 1.703 unidades, seguida por Ford, con 1.079; BYD, con 1.019; Chery, con 771; y BAIC, con 767.

En el segmento de vehículos 100% eléctricos, el BYD Dolphin Mini fue el modelo con más patentamientos durante septiembre, con 495 unidades, y acumuló 3.331 en los primeros nueve meses del año.

Detrás se ubicaron el BYD Yuan Pro, con 70 unidades patentadas durante septiembre, y el JMEV Easy 3, con 65.