El encuentro del Papa con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales tenía como fin "promover una mesa de diálogo y corresponsabilidad social" frente a la coyuntura económica de nuestro país, y realzar que la persona debe ser el centro de la economía y no un simple medio, como así lo dice la Doctrina Social de la Iglesia.

Durante la jornada se proyectaron historias de un emprendedor, un sindicalista, un cooperativista, un docente economista y una trabajadora en situación de vulnerabilidad para que el Papa escuche las distintas realidades del país antes de su discurso.

Estuvieron presentes dirigentes de la CGT, de las dos CTA, de cámaras empresariales, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara de la Construcción, miembros de la Mesa de Enlace y de la UTEP con el fin de encontrar salidas conjuntas al desempleo y a la pérdida del poder adquisitivo.

El fuerte mensaje de la Iglesia

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina expuso la preocupación del clero por la inestabilidad del mercado de trabajo. La cumbre en la UCA congregó a dirigentes sociales, sindicales y del ámbito universitario.

El líder de la Iglesia Católica sumó una nueva actividad en su agenda oficial con un cónclave en las instalaciones de la Universidad Católica Argentina. El acto protocolar comenzó con los saludos formales del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, con un mensaje directo al Pontífice: “Siéntase en casa”.

Luego, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Dante Braida, trazó un diagnóstico de la coyuntura nacional frente al auditorio. “Nos encontramos reunidos, referentes del mundo del trabajo, integrantes de movimientos sociales y el ambiente académico”, detalló el obispo riojano. En su intervención, el prelado destacó el valor del empleo “no solo por su productividad y eficiencia, sino también para el crecimiento de la persona humana y el desarrollo de la sociedad”.

En ese mismo eje, la autoridad eclesiástica exteriorizó una profunda inquietud por la fragilidad de las condiciones de contratación a nivel doméstico. Al respecto, advirtió sobre un “alto índice de precariedad laboral”, un escenario al que definió como “una realidad que preocupa”. A pesar de este panorama crítico, ratificó su fe en la “gran capacidad de nuestro pueblo para reorganizarse” frente a los contratiempos económicos y sociales.

Las palabras de un emprendedor

Juan Manuel Allende, empresario y emprendedor, compartió ante el papa León XIV su experiencia personal y laboral durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde habló de su fe, la muerte de su hija menor y la búsqueda de un modelo de negocios comprometido con el bien común.

“Soy un hombre de fe, recibí esa fe de chico, pero aprendí que no alcanza con recibirla, hay que confirmarla”, expresó. En ese sentido, recordó que durante sus años de mayor intensidad laboral sus creencias "se tambalearon", aunque nunca se apagaron, y contó que debió volver a elegirlas después de atravesar la muerte de su hija Serena, a quien vio morir en sus brazos y en los de su esposa.

“Hoy elijo vivir mi fe y el amor en mi vida, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis proyectos y quienes me acompañan, mi comunidad”, sostuvo ante el Pontífice.

Allende explicó que durante los últimos siete años se dedicó a desarrollar emprendimientos vinculados con el cambio climático, con el objetivo de impulsar proyectos alternativos y escalables que contribuyan a la regeneración de "nuestra casa común". También contó que, como consejero de empresas mineras, participó en decisiones de impacto ambiental y comunitario, además del diseño y la implementación de programas orientados a responder a necesidades concretas de distintas comunidades.

En el cierre de su intervención, planteó las dificultades que enfrentan quienes buscan desarrollar empresas con responsabilidad social y pidió una orientación al Papa. “Somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean”, afirmó, aunque advirtió que la bondad suele confundirse con ingenuidad y que algunos competidores especulan y deshumanizan a sus trabajadores.

“Compite con nosotros el que especula y deshumaniza a su gente y a veces quien recibió un cargo para servir lo usa para lucrar”, señaló. Finalmente, le pidió a León XIV una palabra que los ilumine para no abandonar ese camino.

Una delegada sindical pidió por la protección del empleo

Frente al papa León XIV, la delegada de Avellaneda, Sabrina Sapone, expuso su visión sobre la realidad laboral. Durante su discurso, la vocera definió a su función gremial como una tarea asumida “con compromiso social y vocación política”. En esa línea, remarcó que su actividad “no es un cargo, sino un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo”.

La representante alertó sobre los peligros de concebir a la mano de obra “como un gasto o pérdida”. A su vez, apuntó contra la irrupción de la inteligencia artificial “sin custodia de la dignidad humana”, un fenómeno al que acusó de “exiliar a las personas de la vida laboral” y apartarlas del bienestar general.

En un contexto de profunda inestabilidad, la dirigente subrayó la necesidad de proteger “el pan, el trabajo y la dignidad de las familias”. Durante su alocución, dejó una frase contundente ante el líder de la Iglesia: “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”. Asimismo, sostuvo que cuando el empleo “pierde su sentido humano y se vuelve objeto de descarte, se hiere la dignidad de la persona”.

Para el final de su intervención, Sapone solicitó un mensaje del Sumo Pontífice capaz de guiar a las organizaciones de trabajadores con el propósito de “recuperar la dignidad sagrada del trabajo y reavivar el fuego interno como fuente de vida y esperanza”.

El testimonio de una maestra de Entre Ríos

Durante el encuentro con el papa León XIV, la maestra Magalí Jojot, oriunda de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, expuso las vivencias de un colectivo juvenil. En su discurso, la vocera detalló las metas de su espacio: “nos embarcamos en la aventura de promover una economía con rostro humano”.

Para ilustrar este objetivo, la oradora narró el caso de un residente de un barrio desfavorecido paranaense. Este ciudadano, con la responsabilidad de administrar la tesorería de una fundación educativa, sintió pavor ante la obligación de rubricar documentación en una entidad bancaria a causa de su falta de empleo formal. “La sola idea de acercarse a una institución financiera le parecía imposible”, describió la protagonista.

Al escoltar al vecino durante el trámite, la mujer presenció una evolución rotunda. “Su rostro se transformó, era aceptado y pasaba del miedo a la dignidad”, valoró. En la actualidad, este mismo individuo es quien maneja con mayor destreza las áreas legales y contables de la organización.

Sobre la base de aquel episodio, Jojot sentenció que “los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad”, dado que los números puros invisibilizan “el miedo, el sufrimiento y también el potencial multiplicador de las personas”. Para concluir su intervención, la expositora evocó el llamado del Santo Padre a “trabajar unidos para levantar las murallas contra la convivencia fraterna” y le solicitó una reflexión orientadora para que el esquema financiero funcione “como herramienta para el reconocimiento social y la promoción integral”.