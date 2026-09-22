El Municipio acompañó a la comunidad judía de La Plata en el cierre de Iom Kipur

El intendente interino de La Plata, Pablo Elias, participó ayer de la tradicional ceremonia de Neilá —la plegaria que marca el cierre de Iom Kipur (Día del Perdón)— en la sede local de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Estuvieron presentes durante el encuentro el cónsul honorario de Francia, Alejandro Iuchelli; el presidente de AMIA La Plata, Ezequiel Abramowicz; el vocal de la entidad, Daniel Ridner; y el integrante de DAIA Ricardo Salomone. Además, la ceremonia incluyó el tradicional toque del shofar, un momento de profundo significado espiritual para la comunidad judía.

Cabe destacar que Neilá constituye el último servicio de Iom Kipur y marca la culminación de una jornada dedicada al ayuno, la reflexión, la introspección y la plegaria.