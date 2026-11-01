Frente a los pronósticos meteorológicos adversos, se formalizó un proyecto para conformar una Comisión Especial de Seguimiento del fenómeno El Niño en la Cámara baja provincial. La propuesta, que tuvo su respaldo, apunta a canalizar todas las iniciativas legislativas referidas a esta problemática climática y a monitorear las políticas de asistencia y mitigación impulsadas en el territorio. A su vez, la norma fija la obligación de emitir reportes mensuales y un balance final al término del mandato.

Las alteraciones en la temperatura del Océano Pacífico provocan precipitaciones extraordinarias con potencial para anegar vastas zonas de la geografía provincial. El legislador radical Valentín Miranda, autor de la iniciativa, remarcó que el noroeste y el centro bonaerense configuran las áreas de mayor vulnerabilidad, en sintonía con los diagnósticos del Ministerio de Desarrollo Agrario. Ante un escenario de caminos cortados, cosechas perdidas y barrios bajo el agua, el representante radical consideró imperioso habilitar un ámbito plural capaz de aportar soluciones concretas a los damnificados.

En paralelo, otros bloques opositores reclaman precisiones a la gestión de Axel Kicillof. El diputado de La Libertad Avanza, Luis Ontiveros, introdujo una solicitud de informes orientada a transparentar el estado de la infraestructura hídrica y las tareas de limpieza en los cauces de agua, con foco específico en La Matanza y el Gran Buenos Aires. Para el dirigente, la alta concentración poblacional agrava el peligro, por lo cual el Estado debe anticiparse con el mantenimiento de canales y arroyos, en lugar de intervenir apenas de forma reactiva tras la emergencia.

En la misma línea, el jefe de la bancada UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, sumó otro requerimiento para indagar sobre la marcha del “Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático”. El legislador exige la publicación de los datos sobre presupuestos, cronogramas y entes responsables. Además, reclamó al Ejecutivo la nómina de las cuencas con niveles críticos de saturación y la exhibición de los mapas de riesgo actualizados. Bajo su visión, las obras civiles resultan insuficientes sin sistemas de alerta temprana y esquemas de coordinación eficaces para afrontar tempestades severas.