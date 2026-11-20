El nuevo pliego para la concesión del transporte público de pasajeros de La Plata comenzó a debatirse esta mañana en el Concejo Deliberante. El proyecto enviado por el intendente Julio Alak propone modificar las condiciones para la prestación del servicio de las líneas Norte, Sur, Este y Oeste, con cambios que impactan directamente en las empresas interesadas en quedarse con las futuras concesiones.

El expediente es analizado en una reunión conjunta de las comisiones de Transporte y Planeamiento, donde funcionarios de la Secretaría de Planeamiento municipal exponen los principales lineamientos de la iniciativa. Se trata del documento que reemplazará al pliego aprobado en 2025, cuyo proceso licitatorio fue anulado en septiembre pasado.

Entre los puntos centrales aparece una modificación clave: una misma empresa o unión transitoria no podrá resultar adjudicataria de más de una de las cuatro zonas en las que está dividido el servicio. La nueva regla busca evitar la concentración de concesiones en un mismo operador, aunque permitirá que una firma presente ofertas para distintas áreas.

La diferencia respecto del pliego anterior es significativa. La ordenanza aprobada en 2025 permitía que un operador se quedara con una zona y participara de otra adicional como integrante de una unión transitoria. La nueva propuesta elimina esa posibilidad y establece que cada empresa o grupo empresario solamente podrá quedarse con una de las áreas.

De esta manera, el nuevo esquema apunta a limitar que las cuatro concesiones queden concentradas en manos de un mismo operador. De todos modos, el alcance efectivo de la restricción dependerá de la composición societaria de las empresas y de las uniones transitorias que finalmente se presenten.

Menos años de concesión y micros más nuevos

Otro de los cambios importantes está relacionado con la duración de los contratos. Mientras que el pliego aprobado en 2025 establecía concesiones por 12 años, prorrogables por uno más, la nueva propuesta reduce ese plazo a 10 años. Además, contempla la posibilidad de extenderlo excepcionalmente hasta dos años más, siempre que exista el aval de la mayoría absoluta del Concejo Deliberante.

También se modifica el sistema de evaluación de las ofertas. El nuevo proyecto reduce de 75 a 65 puntos el mínimo requerido para que una propuesta pueda ser considerada admisible y cambia la distribución de los 100 puntos disponibles.

Los antecedentes y la capacidad operativa de las empresas tendrán un peso de apenas cinco puntos. Otros 20 corresponderán a la capacidad económico-financiera de los oferentes, mientras que 35 se asignarán al servicio ofrecido y la eficiencia operacional. Los 40 puntos restantes estarán vinculados al parque móvil y la transición energética.

En ese esquema, los antecedentes de los actuales prestadores tendrán una incidencia menor frente a las características de las propuestas. El pliego asigna solamente dos puntos específicos por haber operado servicios urbanos en La Plata, una modificación que abre la competencia a otras empresas interesadas en participar de la licitación.

En cuanto a las unidades, el nuevo documento también endurece las condiciones de antigüedad. Los colectivos deberán tener un máximo de siete años al inicio de la concesión, cuando el pliego de 2025 contemplaba un límite de diez años.

Durante la vigencia del contrato, en tanto, las unidades podrán alcanzar los 13 años de antigüedad, siempre que exista autorización de la autoridad competente y se cumplan determinadas condiciones. Entre ellas, se contempla la incorporación de vehículos con tecnologías alternativas o unidades articuladas.

En línea con los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de subsidios al transporte, el Municipio priorizará la incorporación de colectivos propulsados por gas natural comprimido (GNC), híbridos o eléctricos.

Nuevos parámetros para ampliar recorridos y cambiar frecuencias

El proyecto también incorpora un mecanismo para evaluar posibles modificaciones en la prestación del servicio a partir del Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK). Se trata de un indicador que permite medir la relación entre la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos, y que será utilizado para analizar la demanda y los costos de explotación de cada zona.

El Ejecutivo establece un IPK de equilibrio para cada área concesionada y fija umbrales de variación del 15% y del 30%. Para que esas diferencias puedan justificar modificaciones en las frecuencias y los recorridos, deberán verificarse durante tres meses consecutivos.

El esquema contempla tres escenarios. Las variaciones de hasta el 15% no justificarán por sí solas cambios en la oferta programada. Cuando las diferencias superen ese porcentaje y lleguen hasta el 30%, se podrán reasignar frecuencias o kilómetros. En tanto, las variaciones mayores al 30% podrán dar lugar a modificaciones estructurales en el servicio.

Además, la Municipalidad podrá autorizar experiencias piloto de hasta 180 días para evaluar nuevos recorridos, paradas, frecuencias o tecnologías antes de incorporarlos definitivamente al sistema.

Cuando las nuevas trazas requieran autorizaciones de otros organismos, también deberán cumplirse esas instancias para su implementación y para el reconocimiento de las compensaciones tarifarias correspondientes.

La aplicación en tiempo real quedará a cargo de la Municipalidad

Otro de los capítulos del nuevo pliego está dedicado al control y la información del servicio. En ese sentido, la Municipalidad asumirá la responsabilidad del desarrollo y la administración de una aplicación oficial que permitirá a los usuarios consultar datos en tiempo real sobre el funcionamiento de los colectivos.

La herramienta deberá ofrecer información sobre la ubicación de las unidades, el tiempo estimado de llegada a cada parada, los recorridos disponibles, las frecuencias y las posibles demoras o interrupciones. También se prevé incorporar datos sobre el nivel de ocupación de los micros y alternativas para realizar combinaciones entre líneas.

Para que ese sistema funcione, los colectivos deberán contar con dispositivos GPS y equipos de conteo automático de pasajeros. Los datos generados por esos mecanismos tendrán que ser enviados al Centro de Datos Municipal, desde donde el Ejecutivo podrá realizar el seguimiento y controlar el cumplimiento de los servicios.

La incorporación de estos dispositivos será obligatoria para las empresas concesionarias y permitirá que el Municipio cuente con información propia para fiscalizar la prestación del transporte público.

## Por qué se anuló la licitación anterior

El envío del nuevo pliego llega dos meses después de que el Concejo Deliberante aprobara, el pasado 10 de septiembre, la anulación del proceso licitatorio que había comenzado con la sanción de la ordenanza 12.690, en noviembre de 2025.

Aquella licitación había avanzado hasta la instancia de readjudicación. En marzo de este año, el Ejecutivo había elevado al Concejo el expediente que proponía entregar las cuatro zonas a las empresas que ya venían prestando el servicio.

Sin embargo, el proceso quedó a mitad de camino luego de las protestas que realizaron las empresas entre marzo y abril, en medio del conflicto por la falta de actualización de los subsidios del Gobierno nacional.

En ese contexto, el propio Ejecutivo impulsó la anulación al considerar que la ecuación económica del sistema había cambiado. Finalmente, resolvió derogar la ordenanza y dar de baja la Licitación Pública 42/2025.

Ahora, con el nuevo documento en manos de los concejales y el debate ya iniciado en las comisiones, el Municipio busca avanzar con otro esquema de concesión para el transporte público platense. La discusión legislativa deberá definir los próximos pasos para poner en marcha una nueva licitación y establecer quiénes estarán a cargo de las cuatro zonas del servicio durante los próximos años.

**Una consideración editorial:** mantuve todos los datos del material original, incluidos los puntajes, los plazos, el IPK, los antecedentes empresarios y la historia de la licitación fallida. El único cambio de enfoque es temporal: ya no se anuncia una presentación, sino que se informa sobre el debate iniciado esta mañana.