El oficialismo avanza con su ley de discapacidad

Luego del volantazo radical que anunció con respecto a lo que había insinuado en la presentación del Presupuesto, el oficialismo consiguió 42 firmas en un plenario de la Cámara de Diputados, lo que le permitió hacerse del dictamen de mayoría del proyecto sobre el sistema de Discapacidad.

Para La Libertad Avanza, este proyecto cristaliza una versión “superadora” de la ley de Emergencia que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca buscaba prorrogar por un año más.

La Libertad Avanza logró cerrar filas junto al PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad en torno a un proyecto que toma en cuenta la enorme mayoría de beneficios de la ley de Emergencia, que caduca el próximo 31 de diciembre, pero lo convierte en una norma de orden nacional de carácter permanente, que deja atrás la transitoriedad de la ley 27.793.

Al comenzar el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado fue la vocera designada de ese conglomerado de bloques para presentar el proyecto, que calificó como una “propuesta de una ley superadora”.

“No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia”, aclaró la cordobesa.

El dictamen del oficialismo “reafirma los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por una ley de nuestro país que básicamente habla de la no regresividad de los derechos”.

Según dijo, eso impulsa a los bloques firmantes a no quedarse con la “transitoriedad” de la ley de emergencia, sino a avanzar en una ley permanente.

Rodríguez Machado explicó que el proyecto garantiza la compatibilidad entre tener un trabajo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y gozar de la pensión por discapacidad.

También se reafirma que el “derecho al cobro de las compensaciones subsiste aunque termine la emergencia” y deberá ser saldado a través de un cronograma de pagos.

“Ratificamos la universalidad y la homogeneidad de los aranceles del nomenclador”, señaló la diputada bullrichista.

Por otra parte, Rodríguez Machado dijo que cree “fervientemente en los derechos de las personas con discapacidad” pero aclaró que serán “debidamente auditados”.

“Queremos una ley permanente que no deje en ascuas al colectivo de discapacidad. A ustedes les encanta la emergencia. ¿Les parece que esa palabra es sanadora?”, indicó.

“No sé qué excusa tendrán para no firmar esto”, chicaneó la cordobesa a la oposición.

La diputada de Provincias Unidas María Inés Zigarán celebró “el cambio de posición insólito” del oficialismo. “Llama la atención inclusive el uso del lenguaje de respeto a los derechos que no han tenido en todo este tiempo sobre el colectivo de la discapacidad”, ironizó la jujeña.

Más allá de ese reconocimiento, Zigarán planteó que el proyecto que plantea el oficialismo no ha tenido tratamiento en comisión como sí los expedientes incluidos en el emplazamiento votado en el recinto. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario”, sugirió.

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) dijo que desde el peronismo les “hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad”.

“No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia”, aclaró el diputado nacional de Unión por la Patria.

“Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad; hasta sería un gran ejemplo antes de que llegue el Papa”, planteó el ex embajador ante el Vaticano.