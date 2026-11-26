Además de la ley contra la ludopatía (ver aparte), el Senado sesionará hoy para avanzar con otro proyecto de alto voltaje político: la reforma electoral que incluye la suspensión de las PASO. En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el Gobierno deberá pasar a Diputados para su sanción definitiva.

El texto llega al recinto tras un trabajoso despacho logrado la semana pasada a partir de un acuerdo entre La Libertad Avanza y aliados. Desde Balcarce 50 estiman una base de entre 37 -la mayoría absoluta que requiere este tipo de normas- y 40 votos.

Lo crucial del proyecto es que suspende las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo. Además, mantiene la Boleta Única de Papel, con el agregado de la opción de “lista completa”; y disminuye el 50% de los espacios gratuitos en medios audiovisuales.

La reforma también elimina el debate presidencial obligatorio antes de la primera vuelta y solo se mantendría en caso de balotaje. A su vez, incorpora Ficha Limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.

Por otro lado, se eliminaría la veda electoral. Para ello, el oficialismo propuso modificar las disposiciones del artículo 71 del Código Electoral Nacional vinculadas con las actividades comerciales, sociales y culturales. Al respecto, desde la bancada libertaria justificaron que se trata de normas que responden a “un modelo de sociedad que ya no existe” y consideraron necesario que la actividad comercial y cultural pueda desarrollarse con normalidad en los días previos a la elección.

También se planteó la posibilidad de revisar integralmente la veda electoral, incluida la prohibición de realizar declaraciones públicas durante ese período, teniendo en cuenta los cambios introducidos por las redes sociales en la comunicación.

En tanto que el controvertido sistema de listas colectoras quedó afuera del texto tras la negociación con los aliados.