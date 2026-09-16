Presupuesto 2027: comenzó el operativo "seducción" a gobernadores y podría debatirse en octubre

El oficialismo tiene previsto comenzar a debatir el Presupuesto 2027 el próximo 7 de octubre, después que el Gobierno presentara el proyecto que contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.

Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias.

Además, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunirá con gobernadores en busca de destrabar las negociaciones por la reforma electoral que está estancada en el Senado, pero también se espera que se aborde el Presupuesto 2027.

Las principales proyecciones para 2027

El Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%.

La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

"A nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%", señala el proyecto.

En materia comercial, el Gobierno contempla exportaciones superiores a los 130 mil millones de dólares y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los 15 mil millones de dólares.

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento. Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.

Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 "no se trata de una predicción", sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027. Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6%.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%. Además, plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una "regla fiscal inalterable" y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los 216 billones de pesos, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a 219,3 billones de pesos en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%, mientras que el resultado financiero será de 3,30 billones de pesos.